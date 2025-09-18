Les motos de la vente

La machine la plus ancienne de cette vente est cette B.S.A. Modèle L de 1924. Le moteur est un très sage 350 cm3 à soupapes latérales. La boîte de vitesses, séparée, est à trois rapports. L'état apparent semble assez bon (une restauration ancienne est évoquée) et le moteur fonctionne. Une révision avant la remise en route est quand même conseillée (estimation entre 4 000 et 6 000 euros).

On prend la direction de la Belgique avec une Sarolea 350 cm3 de 1953 dont l'estimation est proposée entre 3 000 et 4 000 euros. La machine possède ses papiers. Elle n'a pas été utilisée depuis un certain temps ce qui signifie qu'il faudra faire une bonne révision avant de reprendre la route à son guidon.

Un grand classique maintenant: cette BMW R50 est annoncée de 1955. Les renforts de cadre et de garde-boue avant sont d'un millésime plus récent (Série 2). À remettre en route, on en attend entre 4 000 et 6 000 euros.

On termine avec une moto française. Nous sommes ici en présence d'une Peugeot 175 cm3 type 176TC4 de 1953(estimation entre 800 et 1 200 euros). Le gros défaut de ces machines, c'est qu'elles nécessitent le permis gros cube pour des performances légèrement supérieures à une 125 cm3.