35 motos et des pièces détachées à Chinon (37) le 20 septembre

Jean Jacques Cholot

2. Vente du 20 septembre à Chinon: les + de 125 cm3

 

35 motos et des pièces détachées à Chinon (37) le 20 septembre

Les motos de la vente

 La machine la plus  ancienne de cette vente est cette B.S.A. Modèle L de 1924. Le moteur est un très sage 350 cm3 à soupapes latérales. La boîte de vitesses, séparée, est à trois rapports. L'état apparent semble assez bon (une restauration ancienne est évoquée) et le moteur fonctionne. Une révision avant la remise en route est quand même conseillée (estimation entre 4 000 et 6 000 euros).

BSA type L 350 cm3 1924 (lot n° 1)
BSA type L 350 cm3 1924 (lot n° 1)

 

 On prend la direction de la Belgique avec une Sarolea 350 cm3 de 1953 dont l'estimation est proposée entre 3 000 et 4 000 euros. La machine possède ses papiers. Elle n'a pas été utilisée depuis un certain temps ce qui signifie qu'il faudra faire une bonne révision avant de reprendre la route à son guidon.

Sarolea Vedette 53 BL 350 cm3 (lot n°4)
Sarolea Vedette 53 BL 350 cm3 (lot n°4)

 

 Un grand classique maintenant: cette BMW R50 est annoncée de 1955. Les renforts de cadre et de garde-boue avant sont d'un millésime plus récent (Série 2). À remettre en route, on en attend entre 4 000 et 6 000 euros.

BMW R50 500 cm3 1955 (lot n°5)
BMW R50 500 cm3 1955 (lot n°5)

 

 On termine avec une moto française. Nous sommes ici en présence d'une Peugeot 175 cm3 type 176TC4 de 1953(estimation entre 800 et 1 200 euros). Le gros défaut de ces machines, c'est qu'elles nécessitent le permis gros cube pour des performances légèrement supérieures à une 125 cm3.

Peugeot 176 TC4 175 cm3 1953 (lot n°9)
Peugeot 176 TC4 175 cm3 1953 (lot n°9)
