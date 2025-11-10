Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Honda

Le E-Clutch pour les Honda Hornet 750 et Transalp 750

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

À l’image de la gamme 500 Honda, dont trois des modèles reçoivent le système E-Clutch à l’occasion de leur millésime 2026, les deux 750 du constructeur nippons sont désormais également équipées du système d’embrayage innovant.

Le E-Clutch pour les Honda Hornet 750 et Transalp 750

Honda a le sens des priorités.

En 2025, le constructeur japonais a concentré ses efforts sur le prototype équipé du moteur trois-cylindres avec compresseur électrique, la nouvelle CB1000GT ou encore sa première moto électrique, la WN7.

Pour le reste de la gamme Honda, les mises à jour se font donc discrètes. À l’instar de la gamme 500, les deux 750 du catalogue, la CB750 Hornet et la XL750 Transalp profitent ainsi également de leur millésime 2026 pour étrenner le système E-Clutch. Associée à l’accélérateur électronique, la technologie offre de sérieux avantages, notamment sur les phases d’arrêts et de redémarrages en ville puisque le recours au levier d’embrayage n’est plus nécessaire.

Les versions E-Clutch des Honda 750 Hornet et Transalp profitent également d’un sabot moteur protecteur.

Le E-Clutch pour les Honda Hornet 750 et Transalp 750

Le E-Clutch et c’est (presque) tout pour les Hornet et Transalp 750 2026

Le E-Clutch pour les Honda Hornet 750 et Transalp 750

Les deux modèles reposent sur le même moteur bicylindre de 755 cm3 qui offre une puissance maximale de 91,8 chevaux à 9 500 tr/min et un couple de 75 Nm à 7 250 tr/min.

Outre l’adoption du système E-Clutch, le trail profite aussi d’une nouvelle révision de ses réglages de suspension. Concernant le roadster, de nouveaux accessoires s’ajoutent ceux déjà disponibles, tels que des protections latérales de réservoir « nid d’abeille », des ensembles complets d’adhésifs pour l’habillage ou encore un sabot moteur pour la version à embrayage standard.

Le E-Clutch pour les Honda Hornet 750 et Transalp 750

En dehors du E-Clutch et de ces quelques ajustements, les Honda CB750 Hornet et XL750 Transalp 2026 sont aussi disponibles avec de nouveaux coloris pour le roadster (noir, argent, jaune et bleu) et de nouveaux graphismes pour le trail (coloris blanc, noir mat et gris).

Le E-Clutch pour les Honda Hornet 750 et Transalp 750
