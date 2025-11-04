Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Honda

En direct de Milan : une nouvelle grosse GT sportive arrive dans le catalogue Honda avec la CB1000GT

Avec sa nouvelle CB1000GT, Honda renforce sa gamme en proposant un modèle à l’ADN sportif. Reposant sur la même base que la nouvelle CB1000 Hornet, la grosse routière offre 150 chevaux et un équipement haut de gamme notamment avec des suspensions électroniques.

En direct de Milan : une nouvelle grosse GT sportive arrive dans le catalogue Honda avec la CB1000GT

Nouveauté importante dévoilée à l’occasion du salon de Milan 2025, la Honda CB1000GT reprend la plate-forme de la CB1000 Hornet mais y ajoute de la polyvalence.

Avec la vocation d’avaler les kilomètres, la Honda CB1000GT peut ainsi compter sur le quatre-cylindres en ligne de 1 000 cm³ initialement conçu pour la CBR1000RR Fireblade, qui ne délivre pas moins de 150 chevaux et 102 Nm de couple pour un poids en ordre de marche de seulement 229 kg. Le moteur revendique une consommation de 6,06 l/100 km (WMTC), soit une autonomie d’environ 340 km grâce aux 21 litres contenus dans le réservoir.

Un accélérateur électronique (Throttle-By-Wire) et une centrale inertielle six axes (IMU) sont associés pour gérer les différents modes de conduite proposés par défaut et le mode paramétrable par l’utilisateur. Les différents modes de conduite (Sport, Rain et Tour) prennent en compte la puissance (EP), le frein moteur (EB) et les réglages du contrôle de couple (HSTC). Un mode supplémentaire (User) permet à l’utilisateur d’appliquer ses propres réglages.

En direct de Milan : une nouvelle grosse GT sportive arrive dans le catalogue Honda avec la CB1000GT

La sélection entre les modes s’effectue facilement à partir du commodo gauche et de l’écran TFT de l’instrumentation. Dans le détail, il est possible de profiter de trois niveaux de puissance (EP) et de frein moteur (EB) (de 1 à 3, 3 étant le maximum pour chaque paramètre). Trois niveaux de contrôle de couple HSTC sont également disponibles.

En direct de Milan : une nouvelle grosse GT sportive arrive dans le catalogue Honda avec la CB1000GT

Une GT à l'ADN de sportive

En direct de Milan : une nouvelle grosse GT sportive arrive dans le catalogue Honda avec la CB1000GT

La Hornet a également fourni son cadre « diamant » en acier dont la partie arrière a toutefois été revue afin d’augmenter l’espace accordé au pilote et à son passager. La géométrie est également différente afin de privilégier le comportement dynamique ainsi que la stabilité à pleine charge.

En direct de Milan : une nouvelle grosse GT sportive arrive dans le catalogue Honda avec la CB1000GT

Les suspensions électroniques Showa EERA (Electronically Equipped Ride Adjustment) assurent un fonctionnement optimisé dans toutes les conditions et dans toutes les situations tout en laissant à l’utilisateur la possibilité d’intervenir sur les réglages de précharge de l’amortisseur arrière tout en roulant.

En direct de Milan : une nouvelle grosse GT sportive arrive dans le catalogue Honda avec la CB1000GT
En direct de Milan : une nouvelle grosse GT sportive arrive dans le catalogue Honda avec la CB1000GT

Dans le détail, le système EERA ajuste automatiquement la force d’amortissement en fonction de la vitesse d’enfoncement. Plusieurs paramètres sont pris en compte : la vitesse de la moto (via la centrale électronique), la position et le comportement dynamique (via la centrale inertielle) et le comportement de la fourche (via un capteur spécifique). L’unité de commande (Suspension Control Unit) ajuste ensuite le comportement des suspensions en seulement 15 millisecondes (0,015 seconde) après réception des données.

En direct de Milan : une nouvelle grosse GT sportive arrive dans le catalogue Honda avec la CB1000GT

Le freinage Nissin est confié à des disques flottants de 310 mm associées à des étriers radiaux quatre pistons à l’avant et à un disque de 240 mm avec étrier simple piston à l’arrière. L’ensemble est associé à un système antiblocage actif en courbe, le tout géré avec l’aide de la centrale inertielle 6 axes.

En direct de Milan : une nouvelle grosse GT sportive arrive dans le catalogue Honda avec la CB1000GT

Un équipement complet pour avaler les kilomètres

En direct de Milan : une nouvelle grosse GT sportive arrive dans le catalogue Honda avec la CB1000GT

D’origine, on retrouve une bulle réglable sur cinq positions (pour un débattement total de 81 mm), un ensemble de valises latérales, un régulateur de vitesse, des poignées chauffantes, des protège-mains, une béquille centrale et un système de passage rapide des rapports.

En direct de Milan : une nouvelle grosse GT sportive arrive dans le catalogue Honda avec la CB1000GT
En direct de Milan : une nouvelle grosse GT sportive arrive dans le catalogue Honda avec la CB1000GT

Une instrumentation avec écran TFT 5 pouces, la connectivité Honda RoadSync, une prise USB-C, la clé sans contact Honda Smart Key, les clignotants à arrêt automatique ainsi que le système d’alerte de freinage d’urgence sont aussi de série.

En direct de Milan : une nouvelle grosse GT sportive arrive dans le catalogue Honda avec la CB1000GT

Les clignotants s’arrêtent automatiquement après un changement de file ou un demi-tour. Ils disposent également de la fonction ESS (signal de freinage d’urgence). Empruntées à la Hornet, les jantes à cinq bâtons en Y sont issues du même concept que sur la CBR1000RR-R Fireblade. Fabriquées en aluminium moulé, elles reçoivent des pneus de 120/70-ZR17 à l’avant et 180/55-ZR17 à l’arrière.

En direct de Milan : une nouvelle grosse GT sportive arrive dans le catalogue Honda avec la CB1000GT

Trois coloris sont proposés pour la Honda CB1000GT 2026 : Rouge, Gris et Noir.

En direct de Milan : une nouvelle grosse GT sportive arrive dans le catalogue Honda avec la CB1000GT

