Balistron veut se faire une place sur le marché de l’électrique

Un nouveau nom fait son entrée sur la scène européenne de la moto électrique. Fondée par les frères et sœurs Turan et Mert Gücluer, Balistron a dévoilé ses modèles de motos électriques lors de la dernière édition du salon de Milan.

Avec son design sportif, son monobras et ses faux silencieux placés sous la selle, la Sport TS16.12 veut apporter un vent de fraîcheur sur le marché de la mobilité électrique. Dotée de l’ABS, d’un contrôle de traction, d’un régulateur de vitesse, d’un système de surveillance de la pression des pneus, de poignées et d’une selle chauffantes, ainsi qu’une caméra de sécurité avant, elle embarque un équipement complet.

Elle est propulsée par un moteur électrique de 8 kW (15,4 kW en crête), et atteint 130 km/h de vitesse maximale, pour une autonomie allant jusqu’à 230 km. Sept coloris et des graphismes personnalisés sont disponibles.

Autre modèle présenté, le Cruiser TCR15.12 dispose du même moteur électrique, pour une autonomie de 212 km. Il dispose de l’ABS, du contrôle de traction, d’un régulateur de vitesse, d’une suspension réglable et d’une connectivité Bluetooth.

Pour rendre ses modèles électriques accessibles Balistron adopte une stratégie tarifaire premium abordable et positionne ainsi ses modèles entre 7 500 € et 11 800 € selon la version et la configuration.

Afin d’accélérer son développement, Balistron, qui dispose déjà d’un entrepôt de pièces détachées central à Istanbul prévoit d’implanter une ligne d’assemblage en Turquie ainsi qu’un centre logistique en Europe d’ici 18 mois. La marque cible dans un premier temps la France, l’Espagne et l’Italie comme marchés prioritaires.