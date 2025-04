Une Yamaha Ténéré 700 pas comme les autres à gagner !

À l'occasion du printemps, Yamaha France lance un nouveau jeu-concours pour permettre à l'un de ses clients de remporter un exemplaire d'une moto exclusive : la Yamaha Ténéré 700 Edition Yamalube.

Un modèle inspiré de la Yamaha R1 double championne en championnat du monde d'Endurance, engagée par le Yart, le team officiel de la marque en EWC.

Le trail reprend ainsi la livrée spéciale Yamalube que la sportive arborait lors de l'épreuve des 8 Heures de Suzuka en 2024.

On retrouve donc une peinture spéciale, noire, nacrée et pailletée, avec des touches de blanc et de bleu.

La moto est aussi équipée de nombreux éléments Racing : un silencieux Akrapovic noir avec embout en fibre de carbone, une selle Rally, des repose-pieds GYTR, un garde-boue haut, des jantes finition noire rappelant celles utilisées lors des Dakar, un sabot moteur et une protection de radiateur noirs. Elle dispose par ailleurs d'un shifter.

D'une valeur de totale de 16 232 €, la Yamaha Ténéré 700 Edition Yamalube est à gagner

Pour cela, les participants ont jusqu'au 30 juin 2025 à 23h59 pour tenter leur chance, l'heureux gagnant sera ensuite tiré au sort durant le mois de juillet.

Pour participer au tirage au sort, la démarche est très simple, il suffit d'acheter un ou plusieurs bidons d'huile moteur Yamalube chez un concessionnaire de la marque, de le prendre en photo (ou de prendre en photo le ticket de caisse du ou des bidons d'huile) et de remplir un formulaire, accessible ici.

Bonne chance !