ActualitE

100 ans de motos à dévorer

Dans Moto / Loisirs

Olivier Cottrel

Le livre « 100 ans de motos » est de retour pour une cinquième édition. L'ouvrage retrace un siècle de deux-roues avec la présentation de 200 modèles qui ont marqué l'histoire de la moto.

100 ans de motos à dévorer

De retour pour une cinquième édition, le livre « 100 ans de motos » permet de revivre les grands moments de l’histoire de la moto, depuis le tricycle De Dion de la fin du XIXème siècle, jusqu’aux modèles les plus récents de 2023, 2024 et 2025, comme la Brough Superior Dagger ou la BMW M 1000 RR.

Classées de façon chronologique, les 200 motos sélectionnées et figurant dans le livre sont présentées de façon précise, avec une fiche technique et des photos détaillées. Un texte explicatif et documenté raconte l’histoire du modèle et son évolution sur le marché de la moto.

S’adaptant aux différentes modes en se déclinant de plus en plus de manières et formes possibles la moto est aussi désormais un concentré de très haute technologie, ce que l'on constate régulièrement avec des modèles de plus en plus équipés, mais aussi de plus en plus chers.

Un livre pour les passionnés de motos à offrir ou à s'offrir

Richement illustré, cet ouvrage de 352 pages est préfacé par un grand nom du paysage moto français, l'ancien pilote et désormais journaliste David Dumain (vice-champion de France d’endurance en 2006, vainqueur des 24 Heures de Barcelone en 2014, 11 participations au Bol d’Or et 9 participations aux 24 Heures du Mans).

Le livre « 100 ans de motos » 5ème édition paraîtra le 10 septembre prochain aux éditions Glénat, dans la collection Auto Moto Transports au prix de vente public de 39,95 euros.

