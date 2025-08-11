Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Dans Moto / Loisirs

Olivier Cottrel

Après la Formule 1, le championnat du monde MotoGP pourrait bientôt également être mis à l'honneur à Hollywood. Un nouveau film baptisé « High Side » serait en préparation avec dans le rôle-titre un certain Timothée Chalamet.

Le MotoGP débarque à Hollywood avec Timothée Chalamet en vedette !

Après le biopic « Un parfait inconnu » consacré à Bob Dylan, le réalisateur James Mangold (qui a notamment réalisé « Le Mans 66 » ou encore le dernier « Indiana Jones ») pourrait bientôt retrouver la nouvelle star montante du cinéma, l'acteur franco-américain Timothée Chalamet, dans une nouvelle production hollywoodienne. Une information que l'on doit au média américain Deadline.

Le film, baptisé « High Side » serait attendu pour 2028 dans les salles obscures. Il racontera l’histoire de Billy (incarné par Timothée Chalamet), un ancien pilote de MotoGP prometteur dont la carrière a pris fin à la suite d’un crash. À la mort de son père, il est recruté par son frère, Cole, qu’il avait perdu de vue pendant quelque temps, pour une série de braquages à moto dans des petites villes du désert américain. Suite à ces braquages, la bande se retrouve traquée par un agent du FBI déjà bien connu de Cole.

Un film avec en toile de fond le championnat du monde MotoGP, pour le plus grand bonheur de Liberty Media

Pour le MotoGP, le film sera l'occasion de conquérir le monde hollywoodien, et d'offrir aux fans une vision inédite de l'élite du sport moto mondial.

Une ouverture à un plus grand public notamment voulue par les nouveaux propriétaires américains du championnat du monde MotoGP, le groupe Liberty Media. Et quoi de mieux qu'une superproduction hollywoodienne pour conquérir une large audience ?

Du grand spectacle en perspective.

