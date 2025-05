Triumph enfonce le clou de la sportivité avec sa Speed Triple 1200 RX

Après la Speed Triple 1200 RS, Triumph va encore plus loin en dévoilant la Speed Triple 1200 RX.

Une nouveauté exclusive pour 2025 qui ne sera produite qu'à 1 200 exemplaires dans le monde entier.

Avec une ergonomie plus agressive, la nouvelle Speed Triple 1200 RX est la Speed Triple ultime et dispose d'encore plus d'une électronique de pointe.

La motorisation reste identique à la RS, avec 183 chevaux offerts par le moteur trois cylindres de 1 160 cm3.

On retrouve sur cette RX des bracelets et Té de fourche supérieur usiné, qui sont 69 mm plus bas et 52 mm plus en avant que la Speed Triple 1200 RS de 2025, pour une position encore plus sportive. Pour renforcer la position de conduite, les repose-pieds de la RX sont 14,5 mm plus hauts et 25,5 mm plus en arrière que ceux du modèle RS.

La version RX profite aussi d'une suspension électronique Öhlins de pointe, complétée par l'amortisseur de direction Öhlins SD EC.

Une suspension avant Ohlins Smart EC3 qui peut être réglée via l'interface Öhlins Objective Based Tuning Interface sur les tableaux de bord. La conception de l'amortisseur garantit l'absence de jeu dans le système, et la monte pneumatique, des Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 offrent des performances sportives tout en étant homologués pour la route.

Pour le son, les performances et le style, le nouveau silencieux Akrapovič est doté d'une enveloppe extérieure et d'un support en titane, d'un embout et d'un cache-soupape d'échappement en fibre de carbone, et se termine par un logo Akrapovič gravé au laser.

Une selle améliorée favorise quant à elle les mouvements du pilote lorsqu'il est en selle et comporte un logo RX en relief.

Côté look, on retrouve un coloris exclusif Triumph Performance Yellow et Granite et des accents RX blancs. Le garde-boue avant en fibre de carbone inspiré de la course et la carrosserie du réservoir ajoutent à l'exclusivité du design.

Disponibles à partir de 21 695 € la Triumph Speed Triple 1200 RX sont déjà disponibles à la commande, avec une livraison prévue à partir de juin 2025.