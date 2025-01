Triumph met à son jour son gros roadster sportif Speed Triple 1200 RS

Reposant toujours sur le bloc de trois-cylindres de 1 160 cm3 offrant 183 chevaux (soit trois de plus que la précédente génération) à 10 750 tr/min et un couple de 128 Nm à 8 750 tr/min, la Triumph Speed Triple 1200 RS profite de nombreuses mises à jour pour 2025, dont un nouvel équilibrage du vilebrequin.

Le gros roadster sportif est également doté de la suspension semi-active SmartEC3 d'Öhlins de dernière génération, d'étriers Brembo Stylema avec un levier réglable Brembo MCS et de pneus Pirelli Diablo Supercorsa SP V3.

Ne pesant que 199 kg tous pleins faits, la Speed Triple est également dotée d'un guidon légèrement plus large et plus haut et présente un design retravaillé.

L'ensemble des équipements et des technologies de la nouvelle Speed Triple, axés sur le pilote, offrent différents niveaux de réglage, notamment via l'interface de pointe Öhlins Objective Based Tuning Interface (OBTi), qui permet aux pilotes d'ajuster facilement les caractéristiques d'amortissement dynamique de la suspension dans différents scénarios de conduite. Les sept paramètres qui peuvent être réglés indépendamment sont la fermeté du train avant et arrière, l'aide au freinage, l'aide à l'accélération, l'aide au démarrage et à la prise d'angle ainsi que le Cruise Control. Le contrôle du wheeling, frein moteur, ainsi qu'un régulateur de vitesse entièrement réglable sont également de série.

Le pilote peut désormais personnaliser ces performances à l'aide d'un système de menu plus intuitif sur les tableaux de bord TFT (5 pouces), de sorte que la moto surveille et adapte en permanence l'amortissement en temps réel afin de fournir les performances optimales en fonction des conditions.

Pour plus de précision et de contrôle, la Speed Triple 1200 RS est également équipée d'un amortisseur de direction réglable.

Un roadster à l'ADN toujours plus sportif

Avec cinq modes de conduite distincts (Rain, Road, Sport, Track, Rider), l'ABS optimisé en virage et l'antipatinage optimisé en virage commutable, ainsi que le levier de vitesses Triumph Shift Assist up and down quickshifter de série, la Speed Triple dispose de toutes les fonctions avancées pour maximiser les performances et la sécurité dans toutes les conditions.

Le contact, l'antivol de direction et le bouchon du réservoir de carburant fonctionnent sans clé.

Disponible à partir de 19 995 €, la nouvelle Triumph Speed Triple est déclinée en trois coloris : Jet Black, ou les options premium : Granite et Diablo Red, et Granite et Performance Yellow et arrivera dans les concessions en avril prochain.