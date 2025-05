Triumph annonce du lourd à venir !

Dévoilée en début d'année et déjà essayée par Caradisiac Moto, la nouvelle Triumph Speed Triple 1200 RS a profité de nombreuses améliorations.

Et ce n'est pas fini à en croire le teaser publié par la marque sur ses réseaux sociaux. S'il faudra encore patienter jusqu'au 13 mai prochain pour tout savoir de cette nouvelle version du gros roadster, on peut déjà faire un retour sur ce que propose la version 2025 de la Speed Triple 1200 RS.

Une moto qui repose donc toujours sur le bloc de trois-cylindres de 1 160 cm3, désormais conforme Euro5+. Il offre désormais 183 chevaux (soit trois de plus que la précédente génération) à 10 750 tr/min et un couple de 128 Nm à 8 750 tr/min.

Le roadster sportif anglais (199 kg tous pleins faits) est également doté de la suspension semi-active SmartEC3 d'Öhlins de dernière génération, d'étriers Brembo Stylema avec un levier réglable Brembo MCS et de pneus Pirelli Diablo Supercorsa SP V3.

La Speed Triple RS 2025 est également dotée d'un guidon légèrement plus large et plus haut, d'un amortisseur de direction réglable et présente un design retravaillé.

Une version encore plus sportive du roadster bientôt présentée

L'ensemble des équipements et des technologies de la nouvelle Speed Triple offrent différents niveaux de réglage, notamment via l'interface de pointe Öhlins Objective Based Tuning Interface (OBTi), qui permet aux pilotes d'ajuster facilement les caractéristiques d'amortissement dynamique de la suspension selon les conditions de conduite. On peut donc ajuster sept paramètres, qui peuvent être réglés indépendamment sont la fermeté du train avant et arrière, l'aide au freinage, l'aide à l'accélération, l'aide au démarrage et à la prise d'angle ainsi que le Cruise Control. Le contrôle du wheeling, frein moteur, ainsi qu'un régulateur de vitesse entièrement réglable sont également de série sur la RS 2025.

Le pilote peut aussi personnaliser les performances des différents équipements directement depuis un menu plus intuitif sur les tableaux de bord TFT (5 pouces).

Cinq modes de conduite sont disponibles (Rain, Road, Sport, Track, Rider), ainsi que l'ABS optimisé en virage et l'antipatinage optimisé en virage commutable. La nouvelle RS dispose aussi d'un quickshifter de série actif à la montée comme à la descente des rapports, la Speed Triple dispose de toutes les fonctions avancées pour maximiser les performances et la sécurité dans toutes les conditions.

Disponible depuis avril dans les concessions de la marque, la Triumph Speed Triple 1200 RS est affichée à partir de 19 995 €.

La version RS standard sera donc bientôt complétée par une nouvelle série spéciale dont on ignore encore les caractéristiques précises, mais que l'on imagine encore plus sportive que la déclinaison actuellement en concession.Pour tout savoir, rendez-vous ici même le mardi 13 mai prochain.