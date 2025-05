Les chiffres accablent toujours un peu plus KTM

Comment KTM, un géant mondial de l'industrie moto a-t-il pu se retrouver dans une telle situation financière ?

C'est peu dire que les ambitions démesurées de Stefan Pierer et ses difficultés à remettre en question son modèle de développement coûtent cher à la famille KTM.

Poussé dehors, ou mis en retrait, comme on le dit de façon plus consensuelle, et véritable expiation pour le dirigeant, Stefan Pierer a laissé une belle ardoise à l'entreprise qu'il a dirigée pendant plus de trente ans.

Les résultats de 2024 sont tombés, et comme cela était attendu, ils sont déficitaires, et largement. -21 % pour le volume de ventes (292 497 motos vendues), un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d'Euros alors qu'il était de 2,7 milliards d'Euros en 2023.

La trésorerie du groupe KTM est également dans le rouge avec un déficit de 199 millions, tandis que la dette est toujours abyssale, s'élevant à la fin de l'année 2024 à 1,643 milliard d'Euros.

Un trou de plusieurs milliards d'Euros à combler pour KTM

Un caillou de plus dans la chaussure de Stefan Pierer, qui va devoir suivre à distance le redressement (ou la chute ?) de son entreprise, qui s'est déjà délestée de près de 1 000 employés. La cure d'amaigrissement du personnel devrait se poursuivre dans les prochains mois pour atteindre près de 1 850 départs.

Voilà qui ne va pas arranger les affaires de KTM, dont le plan de restructuration de la dette, accepté par les différents créanciers du groupe autrichien arrive bientôt à un moment clé : un premier remboursement de 548 millions d'Euros est en effet attendu le 23 mai prochain.

Le feuilleton KTM se poursuit.