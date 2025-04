KTM AG : une lutte de pouvoir décisive est engagée en ce printemps 2025

KTM AG traverse une période cruciale ce printemps 2025, avec des échéances majeures qui détermineront son avenir. En toile de fond, une bataille féroce pour le contrôle du constructeur autrichien, le plus grand d’Europe, fait rage. Cette semaine, Bajaj Auto, partenaire indien historique, a injecté une nouvelle tranche de 50 millions d’euros pour sécuriser la production à Mattighofen.

Une dernière tranche équivalente est attendue prochainement, portant l’apport de Bajaj à 150 millions d’euros. Mais le véritable enjeu réside dans les 600 millions d’euros nécessaires d’ici le 23 mai pour honorer le quota de 30 % promis aux créanciers dans le cadre du plan de restructuration. Qui financera cette somme ? Et surtout, qui détiendra les rênes de KTM ensuite ?

La lutte pour l’influence est palpable. Un initié, cité par les Oberösterreichische Nachrichten, décrit une « lutte de pouvoir au sein d’une entreprise en voie de restructuration opérationnelle et de désendettement ». Les grandes banques autrichiennes, comme Oberbank et Erste Bank, créancières majeures, nourrissent une défiance envers Stefan Pierer, ex-PDG et figure emblématique de Pierer Mobility AG, désormais relégué au second plan. Depuis janvier, Gottfried Neumeister a pris les commandes de KTM AG, incarnant un renouveau stratégique.

Les prétendants au pouvoir

Bajaj, avec sa participation de 49,9 %, est un pilier incontesté, mais le second investisseur reste un mystère brûlant. Plusieurs noms circulent. Bombardier Recreational Products (BRP), géant canadien derrière Rotax, Ski-Doo et Can-Am, est dans la course, attiré par la proximité historique avec KTM – Rotax, basé à 60 km de Mattighofen, a motorisé des KTM dès les années 1970.

De son côté, Stephan Zöchling, copropriétaire de Remus, se positionne comme un acteur clé. Fort d’un pactole amassé lors de la liquidation des actifs européens de Sberbank, il incarne une « solution autrichienne » aux côtés de Siegfried Wolf, industriel influent et ex-patron de Magna Europe. Ce duo, soutenu par des banques nationales, viserait à préserver une emprise locale face à l’internationalisation croissante de KTM.

Un jeu tactique intense

Les manœuvres en coulisses s’intensifient. Les banques autrichiennes, réticentes à l’héritage de Pierer, pourraient favoriser un consortium local pour contrer l’ascendant de Bajaj, qui, avec son investissement massif, pourrait devenir actionnaire majoritaire. BRP, quant à lui, apporterait une expertise technique et une vision globale, mais son arrivée risquerait de diluer l’identité autrichienne de KTM. Chaque camp joue ses cartes dans une partie où l’enjeu dépasse les finances : il s’agit de définir l’âme et l’avenir de la marque orange.

À l’approche du 23 mai, date butoir pour déposer les 600 millions d’euros, les tensions montent. Le plan de restructuration, validé en février, a stabilisé KTM, mais sa survie dépend de ces fonds. Avec 4 000 emplois et une production visée de 230 000 motos en 2025, l’issue de cette bataille façonnera non seulement KTM, mais aussi l’écosystème moto européen. Pour l’instant, le suspense reste entier : autrichien ou mondial, qui tiendra le guidon ?