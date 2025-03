KTM choqué par les petites magouilles de Stefan Pierer, l'ancien dirigeant historique du groupe autrichien

Arrivé à la tête de KTM en 1992, Stefan Pierer a hissé la marque Orange parmi les plus grands noms de l'industrie moto mondiale.

Mis en retrait suite aux graves difficultés financières rencontrées par le groupe KTM depuis plusieurs mois, avec une situation dramatique et un passif de près de 3 milliards d'euros auprès de divers créanciers, Stefan Pierer a quitté son poste à la tête de KTM. Le dirigeant, remplacé par Gottfried Neumeister ne s'est, depuis, pas fait que des amis.

Selon le journal l'Expansion, il semblerait que Pierer ait laissé quelques cadavres dans le placard du côté de Mattighofen.

La nouvelle direction du groupe autrichien aurait en effet découvert quelques pratiques plus ou moins douteuses. Notamment le fait que Pierer ait fait le choix de privilégier le sauvetage de Rosembauer, le géant autrichien des équipements de lutte contre les incendies au détriment de la marque KTM et des autres divisions moto du groupe. En somme, alors que KTM AG était placé en faillite et cherchait par tous les moyens à attirer de nouveaux investisseurs pour sauver la maison KTM, le dirigeant autrichien a monopolisé 119 millions d'euros pour sauver Rosembauer.

Pierer l'aurait-il joué perso en pensant à son compte en banque avant KTM ?

Un choix stratégique qui pose question, d'autant plus que selon nos confrères, Pierer est par ailleurs l'un des investisseurs de Rosembauer via le consortium Robau, au même titre que Mark Mateschitz (qui n'est autre que l'héritier de Red Bull), la banque Raiffeisen et le fonds Invest Unternehmensbeteiligungs AG.

Un sacré conflit d'intérêts, et un nouveau caillou dans la chaussure de Stefan Pierer dont l'image s'effrite un peu plus chaque jour.

Et ce ne sont pas les 17,1 millions d'euros versés à ses actionnaires en avril 2024, dont une partie importante est allée directement dans les poches de Pierer, qui vont arranger les choses…