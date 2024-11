On revoit les profils de KTM, Husqvarna, GASGAS et MV Agusta

Face à des temps économiques exigeants, le groupe Pierer Mobility entreprend une révision stratégique de ses marques KTM, Husqvarna, GASGAS et MV Agusta, alignant leurs profils avec une vision plus ciblée pour 2025.

Husqvarna se retire des compétitions sur route pour se concentrer principalement sur le segment tout-terrain. Hubert Trunkenpolz, vice-président du groupe Pierer Mobility, souligne que cette décision ne remet pas en question la gamme de produits actuelle de la marque.

« La Vitpilen et la Svartpilen sont des motos fantastiques, et je roule souvent sur une Svartpilen 801. Cependant, ces modèles n’ont aucun lien avec le sport moto, et nous recentrons Husqvarna sur ses forces historiques dans le tout-terrain », a-t-il expliqué.

GASGAS cible un public jeune, avec des modèles plus abordables que ceux de KTM et Husqvarna. Son positionnement sportif reste fort, notamment en Moto3 et en MX2. Trunkenpolz précise : « Les jeunes verront GASGAS comme une marque dynamique et accessible, soutenue par sa présence visible en compétition. »

Le slogan emblématique "Ready To Race" résume l’objectif central de KTM. Toutes les activités de sport moto du groupe seront désormais orientées pour maximiser la visibilité et la performance de cette marque-phare.

MV Agusta conserve son positionnement haut de gamme, comparable à celui de Lamborghini dans le groupe VW. « MV Agusta incarne l’élégance et l’ingénierie italienne », déclare Trunkenpolz. Il rassure : « L’ADN italien restera intact. Nous n’utiliserons pas de moteurs KTM pour MV, mais nous partagerons des ressources comme des bancs d’essai pour garantir des produits à la hauteur de leurs prix. »

En 2025, MV Agusta se concentrera sur le Championnat du Monde Supersport, où des équipes comme Reparto Corse et Motozoo exploiteront les F3 800 RR. Une entrée en MotoGP est envisagée, mais dépendra de la possibilité d’utiliser des moteurs existants plutôt que de développer un moteur exclusif, un investissement jugé non rentable.

Pierer Mobility adapte la présence de ses marques en fonction des plateformes où elles brillent le plus. KTM continue de rouler en MotoGP, tandis que Husqvarna et GASGAS renforcent leur rôle dans les compétitions tout-terrain.

Sebastian Kuhn, expert en relations publiques chez KTM Racing GmbH, conclut sur Speedweek : « La plateforme MotoGP reste le terrain idéal pour renforcer la visibilité de KTM et son slogan « Ready To Race ». Nous continuons à tirer parti de ces attributs pour accroître notre impact global. »

Avec cette restructuration, le groupe Pierer Mobility réaffirme son engagement à maximiser l'efficacité de ses marques, tout en s'adaptant à un environnement économique complexe.