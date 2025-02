Sauvé, KTM compte aussi sur ses clients pour relever la tête

Un ouf de soulagement a été poussé ce mardi du côté de l'Autriche, et plus particulièrement de Mattighofen, après l'annonce de l'acceptation du plan de redressement proposé par le groupe KTM à ses créanciers.

Si on ignore encore comment la marque va assurer les paiements et les identités de ses nouveaux investisseurs providentiels (nous y reviendrons dans un article ultérieur), KTM est pour le moment sauvé de la faillite.

Tirant les leçons de cette période délicate, la marque autrichienne n'a pas tardé à réagir, en annonçant notamment le lancement de la plateforme Internet « Orange Blood ».

Une volonté pour KTM de « changer sa manière d'interagir avec toutes les personnes qui ont été touchées par la marque : les motards, les admirateurs, les fans de compétition, les distributeurs, les fournisseurs, les spectateurs et tous les pilotes passés, présents et à venir. »

L'entreprise, qui « s'engage à plus de transparence et à une connexion plus profonde avec l'industrie de la moto et ses clients » opte donc pour une nouvelle approche : cette plateforme a en effet pour but de devenir un lieu de partage pour toute la communauté « Orange », mais elle a également pour but de « donner la possibilité à certains « Orange Bleeders » de rejoindre le KTM Orange Board. Ce conseil, dirigé par des ambassadeurs, des pilotes et des distributeurs, travaillera main dans la main avec la direction de KTM pour s'assurer que la marque est façonnée par les personnes qui la vivent au quotidien. »

Les fans auront leur mot à dire sur la gestion de KTM

« Nous sommes toujours là, les moteurs tournent, les LEDs sont toujours allumées, nous remplissons les réservoirs et chargeons les batteries aussi vite que possible. Des erreurs ont été commises, des leçons ont été apprises. Maintenant, nous voulons prouver que la marque KTM est à la hauteur de ce que les gens apprécient en elle » affirme la firme autrichienne, qui sait que cette fois, le couperet n'est pas passé loin, et souhaite désormais repartir sur des bases solides.

« La passion ne fait jamais faillite » a même insisté Gottfried Neumeister, le boss de KTM.