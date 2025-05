Honda modernise son petit roadster CB125F

Alors que nous ne sommes encore qu'au printemps, Honda anticipe déjà son catalogue 2026 avec la présentation de la CB125F de dernière génération.

Le petit roadster poursuit donc sa carrière, reposant toujours sur le moteur monocylindre eSP (‘enhanced Smart Power) de 124 cm3, refroidi par air et conforme à la réglementation Euro5+. Un bloc qui offre 10,9 chevaux à 7 500 tr/min pour un couple maxi de 10,9 Nm à 6 000 tr/min et est couplé à une boîte de vitesses à cinq rapports.

Avec une consommation annoncée par le constructeur de seulement 1,49 l/100 km, la CB125F (117 kg en ordre de marche) dispose d'une autonomie possible de plus de 730 km grâce aux 11 litres de carburant contenus dans le réservoir. Elle est également dotée de la technologie d'arrêt automatique au ralenti Idling Stop.

Une petite 125 cm3 bonne à tout faire et idéale pour le quotidien

Les autres évolutions 2026 touchent au style ainsi qu'à l'équipement avec un nouvel éclairage LED avant et arrière, une instrumentation TFT couleur de 4,2 pouces avec connectivité Honda RoadSync et la présence d'une prise de charge USB-C. À noter que la béquille centrale et la poignée passager restent de série sur cette moto qui constitue véritablement une porte d'entrée pour la gamme Honda.

La version 2026 de la petite utilitaire Honda sera disponible en France dans trois coloris, rouge, noir et bleu.

Le constructeur japonais n'a en revanche pas encore annoncé les tarifs ou la date de disponibilité de cette version 2026 de la CB125F.