Deux versions du moteur V3 finalement en approche chez Honda ?

Présenté en grande pompe lors de la conférence de presse de la marque en ouverture du salon de Milan en novembre dernier, le moteur V3 avec compresseur électrique développé par Honda a fait sensation. Un bloc inédit qui a à la fois créé la surprise et suscité l'intérêt.

Cette motorisation, qui est encore en développement du côté du Japon, dispose d'une architecture V3 à 75°, d'un refroidissement liquide et devrait équiper des modèles de grosse cylindrée (entre 800 et 1 000 cm3) tout en restant extrêmement compacte. Un véritable avantage pour l'intégrer dans différentes déclinaisons.

Selon les médias japonais, ce premier V3 à compresseur électrique de Honda pourrait intégrer la gamme du constructeur dès 2026.

Deux versions du V3 pour élargir la gamme Honda avec de nombreux modèles inédits ?

Mais ce n'est pas tout, à en croire nos confrères nippons de Young Machine, une version sans le compresseur électrique serait également en développement. Un modèle qui serait donc 100 % thermique pourrait ainsi bientôt voir le jour, et qui pourrait intégrer le catalogue de Honda avec une cylindrée moindre (entre 600 et 800 cm3) que celle du bloc V3 avec compresseur. Une proposition qui serait ainsi plus accessible tant mécaniquement que financièrement et donc plus « grand public ».

Honda ferait ainsi coup double en développant un moteur unique offrant la possibilité d'intégrer plusieurs plateformes, lui permettant d'élargir sa gamme avec de l'inédit et de renouveler une partie de ses modèles.