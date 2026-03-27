Dans la famille Sofuoglu, après le père, Kenan, cinq fois champion du monde Supersport, la relève semble déjà assurée.

À l’âge où les enfants de son âge font des ronds dans le jardin sur une petite moto électrique, Zayn Sofuoglu, le (jeune) fils de six ans pilote déjà des monstres comme la BMW M1000 RR (218 chevaux) ou la Kawasaki H2R (326 chevaux), deux des motos de série les plus puissantes.

Pour Zayn et ses 23 kg, tourner la poignée de gaz de la BMW ou a fortiori de la Kawasaki, c’est comme activer un propulseur de fusée. S’il ne peut pas monter ou descendre seul des motos, son père faisant office de béquille humaine au départ et à l’arrivée, une fois en piste, le petit est d’une autonomie totale.

Après avoir propulsé Toprak Razgatlioglu au sommet du WorldSBK et en MotoGP tout en s’occupant également de la gestion de carrière des frères Önçü, Kenan Sofuoglu semble donc appliquer la même méthode « commando » à son fils, qui semble déjà particulièrement à l’aise pour poser le genou au guidon de sa BMW M1000 RR.

Une aisance au guidon qui bluffe tous les observateurs

Si on peut évidemment débattre des heures sur la sécurité et le côté « raisonnable » de mettre un enfant de 6 ans sur de tels monstres de puissance, force est de constater que la maîtrise technique du gamin est bluffante. Zayn n’est pas simplement « posé » sur la moto, il la pilote véritablement, et ce malgré son poids plume.

D’ailleurs, jusqu’à présent, aucun accident ni blessure n’est à déplorer. Espérons que ça dure pour celui que l’on pourrait un jour retrouver au guidon d’une MotoGP.