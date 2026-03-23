On connaît le talent de Sébastien Guillemot et de son équipe pour sublimer les Triumph et les BMW.

Cette fois l’atelier poitevin, basé à Chauvigny, non loin de Poitiers, s’est attaqué à l’une des dernières venues dans le catalogue du constructeur anglais, la moyenne cylindrée Scrambler 400 XC.

En résulte cette Triumph Escape.

Comme le précise FCR, l’Escape est : « une interprétation radicale et contemporaine de la Scrambler 400XC, pensée pour sortir des routes tracées. Inspirée de l’univers rallye-raid et des préparations off-road modernes, cette machine incarne une vision utilitaire et graphique de la moto d’aventure. L’approche ne consiste plus seulement à sublimer une base existante, mais à lui donner une véritable fonction : explorer, rouler, s’évader. »

FCR a dessiné une tête de fourche type Rally qui change la silhouette de la moto. On retrouve aussi à l’avant une grille de phare avec casquette intégrée, une protection de fourche, une grille de radiateur, des protections de radiateur ou encore des clignotants, tous issus du catalogue de pièces développées par FCR.

L’arrière n’est pas en reste avec un support de plaque, un support de bagages, une bagagerie souple, des clignotants, tandis que le nouveau silencieux, avec double sortie, signé FCR est placé en position haute, fidèle à l’esprit Scrambler de la moto.

La teinte noire est rehaussée par des motifs topographiques appliqués sur le réservoir et les éléments de carrosserie qui évoquent la cartographie et le voyage.

Parmi les autres éléments marquants de cette préparation exclusive, on peut aussi noter les pneumatiques Continental TKC80 à crampons (orientation off-road), la protection de chaîne, des suspensions optimisées (kit fourche et amortisseur arrière en option), un guidon avec mousse, un sabot moteur ou encore une selle réalisée sur mesure.