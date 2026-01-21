Yamaha MotoGP V4 2026 : l'arme de la dernière chance pour empêcher Fabio Quartararo de quitter le navire ?

C’est à Jakarta, en Indonésie, que Yamaha a levé le voile sur son équipe officielle et véritablement lancée la saison 2026. Une présentation attendue car, au-delà de la nouvelle livrée, c’est l’avenir du duo Yamaha-Quartararo qui va se jouer cette année.

Chez Yamaha, l’heure n’est plus aux ajustements mais à la révolution culturelle. Le constructeur aux diapasons, longtemps fidèle à son quatre-cylindres en ligne, a enfin franchi une étape cruciale pour se mettre au même niveau que la concurrence.

La M1 version 2026, dont la livrée noire et bleue s’orne de touches blanches, abrite en son sein le fameux moteur V4. Un changement d’architecture radical qui s’accompagne d’un signe extérieur qui ne trompe pas : un nouvel échappement unique remontant sous la selle.

Mais pour Yamaha, l’enjeu de cette saison dépasse le simple cadre sportif. Fabio Quartararo arrive au terme de son engagement. Si le Français a prolongé jusqu’à la fin 2026, c’était sur la promesse d’un projet sportif « agressif ».

Yamaha espère donc maintenant que le nouveau prototype mis à disposition d’El Diablo lui donnera les garanties nécessaires pour prolonger au-delà de 2026 son aventure. Car le temps presse pour un pilote qui n’a plus goûté à la victoire depuis le GP d’Allemagne… 2022.

Prolongation de contrat ou divorce, Fabio Quartararo et Yamaha se lancent dans une saison cruciale pour leur futur

Grâce au système de concessions, la marque pourra faire rouler ses deux pilotes titulaires dès les essais à Sepang (le « Shakedown » prévu du 29 au 31 janvier). Une aubaine pour peaufiner les réglages du V4 qui, selon les premiers retours, demande encore un sérieux travail de mise au point.

Ce sera alors l’occasion de jauger la nouvelle Yamaha M1 2026.