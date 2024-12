La Yamaha R7 en piste en championnat de France Superbike

Nouvelle venue dans le championnat de France Superbike 2025, la catégorie Yamaha Challenge 700 est issue d’un partenariat entre le constructeur japonais et la Fédération Française de Motocyclisme.

Cette initiative commune est conçue pour offrir une opportunité aux passionnés et compétiteurs de se mesurer dans une formule "accessible, performante et structurante".

Un challenge ouvert à tous les pilotes amateurs et confirmés à partir de 15 ans et qui propose trois classements distincts : Scratch pour les pilotes âgés de 15 à 77 ans, Espoir, réservé aux jeunes pilotes de 15 à 19 ans et Féminin pour les femmes.

La Yamaha R7 comme moto unique de cette nouvelle catégorie du FSBK

Le Yamaha Challenge 700 sera l’occasion de découvrir la Yamaha R7 en piste, et pour le premier du classement Scratch, de remporter une Yamaha R9. On le rappelle, la R7 repose sur le bicylindre CP2 de 689 cm³ offrant 73,4 chevaux. Le règlement technique de cette nouvelle catégorie est également simplifié, pour permettre l’engagement du plus grand nombre de pilotes : démultiplication libre, cartouches de fourche Öhlins GYTR obligatoires et combinaison de piste Yamaha obligatoire.

Sept week-ends sont au programme de la saison 2025 de FSBK : 29 et 30 mars au Mans (72), 26 et 27 avril à Lédenon (30), 24 et 25 mai à Nogaro (32), 21 et 22 juin à Magny-Cours (58), 12 au14 juillet à Pau-Arnos (64), 30 et 31 août sur l’Anneau du Rhin (68) et, enfin, les 27 et 28 septembre au Vigeant (86).