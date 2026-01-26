La Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026 arrive au printemps à partir de 13 299 euros

De retour dans le catalogue Yamaha après une année d’absence, la Ténéré 700 World Raid ne revient pas les mains vides.

Parmi les améliorations importantes de ce millésime 2026, on peut noter l’ajout un accélérateur électronique YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle) qui dispose de deux modes de puissance, d’un régulateur et limiteur de vitesse, d’une centrale inertielle à 6 axes, d’un contrôle de traction sensible à l’inclinaison, d’un contrôle de la glisse et d’un ABS qui offrent plus de flexibilité.

Côté partie-cycle, la suspension de la Ténéré 700 World Raid a été revue avec un ensemble KYB entièrement réglable et un nouvel amortisseur de direction qui possède pour sa part16 niveaux de réglages différents.

La World Raid revient au sommet de la gamme Yamaha Ténéré 700

Parmi les nouveautés du modèle 2026, on peut aussi citer une selle monobloc retravaillée pour s’adapter aux deux réservoirs en aluminium, qui à eux deux offrent une capacité de 23 litres, soit 7 litres de plus que la version standard de la Ténéré, pour une autonomie annoncée à environ 500 kilomètres.

Au guidon, on note l’adoption d’un grand tableau de bord TFT de 6,3 pouces et de commodos repensés.

Un nouveau pare-brise et des déflecteurs latéraux plus faciles à démonter, selon le constructeur, ainsi que des phares LED inédits équipent aussi la World Raid 2026.

Disponible en deux coloris : Redline White et Midnight Black, la Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026 arrivera dans les concessions de la marque japonaise au printemps prochain, et est affichée à partir de 13 299 euros.