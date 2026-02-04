Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
ActualitE

Enchères : plus de 80 motos à Sainte Geneviève-des-Bois le 5 février

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

2. Les motos de la vente du 5 février à Sainte Geneviève-des-Bois

 

Enchères : plus de 80 motos à Sainte Geneviève-des-Bois le 5 février

Les motos de la vente

On commence par une Royal Enfield Bullet 500 cm3 de 2019 histoire de se la jouer rétro. On ne connaît pas le kilométrage. Seule information en plus de l’estimation (proposée à 1 200 euros), le lieu de stockage : si vous remportez la mise, elle sera à récupérer à Marseille.

Royal Enfield Bullet Classic 500 cm3 2019 (lot n° 17)
Royal Enfield Bullet Classic 500 cm3 2019 (lot n° 17)

 

Pour les pros, cette Suzuki Bandit 1200 S de 2007 avec un petit peu plus de 67 000 kilomètres est estimée à 200 euros (plus un minimum de 500 euros de frais). Le système d’ABS est défectueux et il est annoncé « moteur qui claque ».

Suzuki 1200 cm3 Bandit S 2007 (lot n° 38)
Suzuki 1200 cm3 Bandit S 2007 (lot n° 38)

 

Estimation à 3 600 euros et lieu de stockage Paris Sud, ce sont les seules informations disponibles pour cette BMW R 1200 RT de 2013. En zoomant sur les photos, elle semble être dans un état correct. Des précisions seront peut-être apportées lors de la présentation.

BMW R 1200 RT 2013 (lot n° 53)
BMW R 1200 RT 2013 (lot n° 53)

 

On termine avec cette Triumph Tiger 800 XRT de 2019. Entreposée sur le site de Paris Sud, elle est estimée à 4 100 euros. Elle semble être particulièrement bien équipée. D’autres trails routiers seront proposés lors de cette vente.

Triumph Tiger XRT 800 cm3 2019 (lot n° 56)
Triumph Tiger XRT 800 cm3 2019 (lot n° 56)

 

Tous les lots sont à découvrir sur les sites cités en début d’article. Et comme d’habitude, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour découvrir les résultats enregistrés.

