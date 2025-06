Un pays adopte la tolérance zéro en matière d'alcool pour les motards

À l’instar de la France, où les deux-roues motorisés sont ultra-minoritaires sur la route (2 % du trafic) mais représentent 22 % des morts, la Grèce a constaté la même disproportion entre le nombre de véhicules et les accidentés, et a décidé d'agir.

Pour cela, le pays va imposer une mesure drastique, mais pleine de bon sens néanmoins quand on sait les effets que peut avoir l'alcool sur l'équilibre et la perception du danger, aux motards.

Il faut dire que le contexte est plutôt inquiétant pour le pays, avec l'un des taux de mortalité des motocyclistes les plus élevés de l'Union européenne : 17,7 décès par million d'habitants. Au classement général de la sécurité routière, le pays se classe même 23ème sur 27, avec une moyenne de 60 décès sur la route par million d'habitants, contre 46 en moyenne en Europe.

Pour rouler en Grèce, il ne faudra pas avoir consommé d'alcool au préalable. Le pays prépare une réforme imposant un taux d'alcool de 0,0 gramme par litre de sang aux motards prenant leur deux-roues.

Objectif zéro alcool pour les motards en Grèce

Une tolérance zéro spécialement pour les motards et utilisateurs d'un deux-roues motorisés, qui ne s'appliquera en revanche pas aux automobilistes. Il ne sera donc plus possible de se boire une petite mousse ou un verre de vin avant de monter sur la moto ou le scooter.

Une mesure qui concernera également les touristes et motards étrangers, avec une sanction envisagée plutôt dissuasive pour les contrevenants : 1 000 euros d'amende en cas de premier test positif, et même 2 000 euros en cas de récidive.

Nous voilà prévenus.