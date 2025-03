Capable de détecter l'alcool et les stupéfiants, ce radar de nouvelle génération est déjà en service

Développé par la société australienne spécialisée Acusensus, ce radar de dernière génération est capable de détecter les automobilistes et motards ayant un comportement laissant penser qu'ils ont consommé de l'alcool ou des stupéfiants.

Pour cela, le radar utilise une technologie avancée et l'intelligence artificielle (IA). Des algorithmes avancés analysent en temps réel les images fournies par les caméras disposées sur le radar Acusensus. Une IA spécialement créée recueille ainsi de très nombreuses données et les analyse chaque milliseconde. Si elle détecte des mouvements inhabituels, comme des mouvements brusques, ou une conduite non linéaire, etc., elle donne immédiatement l'alerte aux forces de l'ordre, qui se chargent de contrôler le véhicule et son conducteur, et éventuellement de le sanctionner s'il s'avère positif à la consommation d'alcool et de drogues.

Un radar à la technologie avancée guidée par l'IA

« Les caméras recherchent les conducteurs potentiellement en état d'ébriété et nous montrent leurs véhicules à l'écran lorsqu'elles détectent des comportements suspects », a ainsi expliqué l'un des agents britanniques en charge de l'exploitation du radar.

Ce radar de nouvelle génération, baptisé « Heads-Up », est déjà opérationnel, à la fois en Australie et plus près de chez nous, au Royaume-Uni. Selon les chiffres fournis par l'entreprise, en Australie, la mise en place de ce système de radar aurait permis de réduire les accidents de 18 % en un an.