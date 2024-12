Bientôt de nouveaux radars pour repérer les conducteurs alcoolisés ?

Surveillance du covoiturage, absence du port de la ceinture, respect des distances de sécurité, les radars se sont perfectionnés et diversifiés ces dernières années. La dernière technologie au service de ces « flashes » se nomme IA et elle pourrait révolutionner le secteur.

Le dernier exemple en date nous vient d’Angleterre. Il s’agit d'un nouvel appareil capable de détecter les conducteurs trop alcoolisés ou sous l’emprise de drogues. Les caméras observent le comportement de l’auto et l’intelligence artificielle l’interprète. Dans le cas d’une conduite aléatoire, par exemple si des zigzags sont repérés, l’IA est aussitôt en alerte.

Le directeur général d’Acusensus, le fabricant du radar, précise auprès de nos confrères de Top Gear que « la technologie surveille plusieurs attributs, par exemple la façon dont une voiture se déplace sur la route. Si le véhicule ne respecte pas le comportement attendu, le système peut le signaler et une équipe d'interception plus loin sur la route peut arrêter le conducteur pour une enquête plus approfondie, en utilisant sa discrétion professionnelle. »

Des contrôles mieux ciblés

Pour résumer, si le radar vous suspecte, un comité d’accueil s’assurera de vérifier votre consommation d’alcool ou de stupéfiants. Voici donc un moyen plus efficace de cibler les conducteurs en infraction plutôt que d'effectuer des contrôles aléatoires. De plus, le radar est fixé sur une remorque, donc mobile et facilement déployable, et les premiers résultats semblent encourageants. Bien sûr, il est encore trop tôt pour savoir quand ce système pourrait être homologué et mis en service.

Pour rappel, en France, il est interdit de conduire avec un taux d’alcool dans le sang supérieur ou égal à 0,5 g/l de sang 0,25 mg/j d’air expiré (0,2 g/l ou 0,10 mg/l dans le cas d’un permis probatoire). Une consommation de stupéfiants, associée à un taux prohibé, est passible de trois ans d’emprisonnement, de 9 000 euros d’amende, d’un retrait de 6 points, d’une suspension ou annulation de 3 ans au plus du permis de conduire.