Méfiance si vous empruntez le boulevard périphérique de Lyon

Vous avez sans doute déjà rencontré ce panneau qui s’illustre par un losange vertical. Il est souvent lumineux et situé au-dessus de la voie de gauche. Dans le cas de la ville de Lyon, il est visible depuis 2020 et indique que cette voie est réservée au covoiturage, aux véhicules électriques, aux transports en commun, aux taxis et aux véhicules prioritaires.

Jusqu’ici, vous ne preniez pas beaucoup de risque à emprunter cette voie réservée tout en étant seul à bord de votre auto. Pour certains, il va falloir changer cette habitude puisque selon Le Figaro, les radars thermiques vont entrer en fonction dans « la deuxième quinzaine de juillet » et devrait même être activé ce mercredi 24 juillet.

Déjà homologués et allumés, ces radars thermiques permettent de détecter la chaleur des corps et donc le nombre d’occupants dans le véhicule. Plutôt sophistiqués, ces radars ne confondent pas un humain avec un chien et encore moins avec une peluche géante. Pour ceux qui tenteront de l’emprunter seuls, ou avec un subterfuge, se risqueront à une amende de 135 euros.

Pour le moment, trois appareils sont prêts à flasher sur les axes M6/M7 à hauteur du musée des Confluences, de Pierre-Bénite et d’Ecully.

Pendant la période estivale, les vacanciers qui emprunteront ces axes ne seront pas inquiétés car ils sont rarement seuls dans leur voiture. De plus, ce losange fait partie du "décor" depuis plusieurs années déjà. Le but de cette initiative est notamment d'encourager la pratique du covoiturage pour réduire le nombre de voitures en circulation, abaisser la pollution atmosphérique et réduire le bruit autour de ces axes.