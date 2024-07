Rieju va développer son offre électrique

Après avoir présenté il y a peu sa première moto électrique : la E-Tango, la marque espagnole Rieju entend bien également développer sa gamme de mobilité urbaine zéro-émission.

Le constructeur catalan, spécialisé dans les modèles de cross et d’enduro de petites cylindrées fabrique toujours au sein de son usine de Figueres, au nord de Barcelone, plus de 20 000 motos par an.

Ils seront bientôt encore un plus, puisque Rieju vient d’officialiser l’acquisition des actifs de Win Life Electric Vehicules, de sa propriété intellectuelle et de sa plateforme industrielle. Autrement dit, Rieju produira dans son usine et commercialisera à son nom le scooter électrique 7.7, un équivalent 125 cm3 conçu et produit par la marque Ray, jusqu’ici propriété de Win Life Electric Vehicles, et d'autres futurs modèles de mobilité électrique.

De nouveaux scooters électrique pour Rieju

Les premiers modèles de scooters électriques 7.7 badgés Rieju seront disponible avant même la fin de cette année 2024.

Un acquisition qui permet à Rieju de renforcer son offre électrique urbaine, comme l’explique Jordi Riera, directeur général de Rieju, alors même que le marché de l’électrique est à la peine : « Cet accord permet à RIEJU de renforcer sa présence et son engagement dans le domaine de la mobilité électrique urbaine, ainsi que d'élargir considérablement sa clientèle, notamment grâce à l'ouverture de nouveaux marchés. Nous sommes très enthousiastes à l'égard de ce nouveau projet. Nous disposons d'un vaste réseau de distribution national et international qui nous permettra de poursuivre notre croissance dans un segment que nous considérons comme stratégique pour l'avenir. »