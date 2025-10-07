Triumph lance ses ventes privées

Du 10 au 31 octobre 2025, Triumph organise une opération nationale « Offres Privées » exceptionnelle, dédiée aux véhicules de direction (VD). Une occasion unique de profiter de motos récentes (moins d’un an), faiblement kilométrées, immédiatement disponibles auprès des concessionnaires et prêtes à prendre la route.

L’inscription sur le formulaire disponible en ligne, permettra un accès anticipé à ces ventes privées dès le 10 octobre, soit un jour avant le lancement de l’offre pour le grand public et la publication de toutes les offres en ligne prévue quant à eux le 11 octobre.

Issues du réseau officiel Triumph, toutes les motos mises en vente bénéficient d’une garantie de deux ans et font l’objet d’une offre de financement et d’assurance dédiée.

Des véhicules récents et avec peu de kilomètres à la vente chez Triumph

Et ce n’est pas tout puisque le constructeur anglais propose également une offre spéciale avec 500 euros d’accessoires ou vêtements officiels offerts pour tout achat d’une moto avant le 31 octobre prochain.

Avant l’arrivée des futurs modèles 2026 dans les concessions, Triumph fait donc du tri et fait bénéficier à ses clients de tarifs qui s’annoncent préférentiels sur ses motos de direction, tout en offrant des conditions d’achat intéressantes et rassurantes pour les acquéreurs de ces véhicules.