Triumph offre une série spéciale à son roadster Trident 660

Comme c’est souvent le cas chez Triumph pour les modèles qui n’évoluent pas d’une année sur l’autre, ou très peu, la Trident 660 va profiter en 2024 d’une édition spéciale Trident Triple Tribute.

Une série limitée dans le temps, uniquement vendue durant une année, qui profite d’une livrée inédite bleu/blanc/rouge reprenant les couleurs de la moto de course Trident T150 « Slippery Sam » qui a brillé au début des années 1970 sur les épreuves du Bol d’Or (vainqueure en 1970 et 1971) et lors du mythique Tourist Trophy, qu’elle a remporté cinq fois consécutives de 1971 à 1975.

Arborant le numéro 67 sur ses flancs de carénages, le roadster anglais gagne également au passage des équipements en option qui sont dorénavant de série sur cette édition spéciale : shifter, saute vent et sabot moteur.

Les écopes de radiateur peintes de la même couleur que la carrosserie, les fourreaux de fourche, le guidon et les protège-talons en aluminium, les roues à bâtons noires et les rétroviseurs en forme de « goutte d’eau » complètent le look de la Trident 660.

Pour le reste, que ce soit mécaniquement ou au niveau de la partie-cycle, la Trident Triple Tribute demeure strictement identique à la version classique.

La moto sera disponible début avril en concession, au tarif de 8 795 €, soit un supplément de seulement 100 € par rapport au modèle standard, voire au même tarif que certains coloris existants.