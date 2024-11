Husqvarna dévoile à Milan deux versions inédites de sa nouvelle Vitpilen 801

Jusqu'à aujourd'hui, la Vitpilen existait dans de petites et moyennes cylindrées à savoir 125 et 401 cc, place aujourd'hui à une version nettement plus musclée puisque celle-ci est animée par le bicylindre KTM LC8c qui développe 105 chevaux et offre jusqu’à 87 Nm de couple à 8 000 tr/m. Sur le plan du style, on retiendra que le style de ce roadster dispose d'une vraie personnalité avec l’intégration d’un phare avant à projecteur bi-LED avec anneaux lumineux séparés qui apporte une identité plus moderne au roadster de nouvelle génération.

Et si vous vous voulez plus de caractère, Husqvarna nous a préparé deux préparations inédites.

La première est une déclinaison baroudeuse. Elle se caractérise par ses jantes rayon de 21 pouces chaussées de pneumatiques Scorpion Rally STR, une protection de phares et des mains, des antibrouillards intégrés au carénage, des pièces en carbone ainsi qu'une couleur spécifique. À noter, le travail effectué au niveau de la coque arrière, qui accueille un nécessaire pour faire une pause avec une gourde et une boîte pouvant transporter de la nourriture par exemple.

La seconde est encore plus démonstrative, voire même sportive avec tout d'abord une magnifique couleur jaune. Mais c'est loin d'être tout, car elle se distingue aussi par des éléments techniques de haute volée avec un freinage Brembo GP4 réservé habituellement aux supersportives, une fourche WP Apex Pro et surtout une impressionnante ligne d'échappement sous la selle de couleur blanche. Les ingénieurs ont soigné l'aérodynamique avec notamment une roue arrière pleine.

Mais une chose est sûre, les deux préparations ne passent pas inaperçues.