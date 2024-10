Un nouveau design pour la Husqvarna Norden 901 Expedition 2025

Premier gros trail développé par Husqvarna, la Norden 901 est taillée pour les grands espaces.

Version la plus aventurière de ce gros trail, l'Expedition profite de son millésime pour se mettre à jour avec notamment un nouveau design distinctif.

Au rayon des nouveautés du modèle 2025 de la Husqvarna Norden 901 Expedition, on peut également noter l'apparition de nouveaux rétroviseurs, d'un système d'échappement révisé et conforme à la norme EURO 5+, un port USB-C positionné à gauche du tableau de bord, un système d'alerte de danger avec interrupteur intégré au guidon ou encore un MTC revu qui permet de régler l’antipatinage sur 10 niveaux (en mode « Explorer »).

La Norden 901 Expedition est aussi équipée de suspensions WP XPLOR qui offrent un débattement de 240 mm et sont entièrement réglables en termes de compression, détente et précharge.

L'ABS en courbe avec mode Offroad (en option), l'accélérateur Ride-by-wire avec réponse réglable de la poignée de gaz, la fonction Easy Shift de série, l'embrayage PASC et les roues à rayons montées de pneus Pirelli Scorpion Rally STR complètent toujours la dotation de la Husqvarna Norden 901 Expedition.

Les poignées et la selle chauffantes, la bulle haute, l'ensemble de sacoches latérales à l'arrière de la moto (jusqu'à 36 litres de capacité de stockage) et le moteur bicylindre parallèle de 889 cm3 (105 ch et 100 Nm de couple), l'écran TFT de 5 pouces avec connectivité vers l'application « Ride Husqvarna Motorcycles » disponible sur smartphone restent également au rendez-vous en 2025 (certains équipements sont en option). L'application propose notamment une navigation Turn-by-Turn+ qui inclut des informations sur le trafic en temps réel ainsi que toutes les directions qui sont affichées à l'écran ainsi que de contrôler la sélection musicale, de passer et de recevoir des appels et de régler le volume.

À l’heure actuelle, Husqvarna n'a pas précisé la date de disponibilité de la moto ni son tarif.