Après la Svartpilen 801, il aura donc fallu attendre six mois pour découvrir le second roadster qui intègrera la gamme Husqvarna prochainement : la Vitpilen 801.

Husqvarna dégaine sa nouvelle Vitpilen 801

La nouveauté 2025 du catalogue de la marque suédoise intègre, comme la Svartpilen 801, le bicylindre KTM LC8c qui développe 105 chevaux et offre jusqu’à 87 Nm de couple à 8 000 tr/min.

Reposant sur un cadre en acier chrome-molybdène tubulaire, la Vitpilen 801 dispose également d’un design entièrement revu par rapport à l’ancienne Vitpilen 701 avec l’intégration d’un phare avant à projecteur bi-LED avec anneaux lumineux séparés qui apporte une identité plus moderne au roadster de nouvelle génération.

Un roadster suédois qui se modernise

On retrouve également sur la Vitpilen 801 2025 de nombreuses aides au pilotage : Easy Shift, ABS et le contrôle de traction sensible à l'angle d'inclinaison, quatre modes de conduite sont disponibles : Street, Sport, Rain et Dynamic (en option). La suspension WP APEX, facilement réglable, offre un débattement de 140 mm pour la fourche et de 150 mm pour l'amortisseur arrière, tandis que les roues de 17 pouces en alliage coulé sont montées de pneus Michelin Road 6. Le système de freinage est confié à la marque J.Juan et associé à un ABS Bosch.

Un tableau de bord TFT de 5 pouces, doté d'un écran en verre minéral collé antireflet, permet de connecter l'application Ride Husqvarna Motorcycles via un smartphone et de profiter de la navigation virage par virage ainsi que du contrôle des appels téléphoniques et de la musique.

Si aucun tarif officiel n’a encore été dévoilé par Husqvarna, la Vitpilen 801 2025 sera disponible prochainement en deux coloris : jaune et gris.