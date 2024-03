Alors que cela était évoqué depuis plusieurs semaines (voire mois), la firme suédoise Husqvarna (membre de la famille Pierer Mobility) a officialisé l’information du remplacement de l’actuelle gamme de ses roadsters Vitpilen 701 et Svartpilen 701 par des modèles de plus grosse cylindrée. Un nouveau modèle Svartpilen 801 dont on connaît déjà quelques détails techniques ainsi que le look global grâce à quelques photos et une courte vidéo.

Husqvarna officialise un nouveau roadster

Ainsi, si plusieurs hypothèses étaient relayées dans les médias, on retrouvera finalement au cœur de cette nouvelle gamme de roadsters le bicylindre LC8c de KTM, délivrant 105 chevaux.

Affichant seulement 181 kg sur la balance, la future Husqvarna Svartpilen 801 sera également équipée de suspensions WP réglables et de nombreuses aides électroniques, notamment un système Easy Shift (shifter) de série.

Un premier modèle qui devrait être par la suite rejoint par son acolyte de toujours, la Vitpilen 801.

La moto, dont Husqvarna a dévoilé quelques premières images dans une tenue de camouflage qui révèle tout de même son look général, sera officiellement et intégralement dévoilée dans quelques jours seulement, sa présentation étant prévue le 19 mars prochain.