Et voici la nouvelle Husqvarna Svartpilen 801

La nouvelle génération des gros roadsters Husqvarna arrive.

Le premier modèle à être dévoilé par la marque suédoise, qui appartient au groupe Pierer Mobility au même titre que KTM ou bien GasGas, est donc la Svartpilen 801.

La nouvelle génération du roadster au look de scrambler a été dévoilée il y a quelques heures, comme cela avait été annoncé il y a quelques jours par Husqvarna.

Et comme prévu, on retrouve au cœur de la moto le bicylindre KTM LC8c, qui délivre 105 chevaux à 9 250 tr/min et offre un couple de 87 Nm. Un bloc que l’on retrouve également sur le roadster autrichien KTM 790 Duke.

La mécanique n’est pas le seul point commun entre les deux cousines, puisque la Svartpilen 801 profite également d’une belle dotation électronique avec l’antipatinage, trois modes de conduite (Street, Sport et Rain), le système Easy Shift qui permet de passer les rapports sans embrayer, l’anti-wheeling, le contrôle de traction en courbe, la régulation du patinage moteur ou encore une instrumentation TFT couleur de cinq pouces avec connectivité smartphone en Bluetooth.

Côté partie cycle, la Svartpilen 801 (181 kg sans carburant) dispose de jantes à bâtons en alliage moulé de 17 pouces chaussées de pneus Pirelli MT60RS, dune fourche inversée WP Apex de 43 mm avec 140 mm de débattement et système hydraulique, d’un mono-amortisseur arrière réglable en précharge avec 150 mm de débattement, de freins J.Juan avec deux disques flottants de 300 mm à l’avant et un disque de 240 mm à l’arrière, complété par un ABS Bosch sensible à l’angle d’inclinaison de la moto.

Disponible dans un unique coloris noir, la Husqvarna Svartpilen 801 est affichée à partir de 11 299 € en France.