Husqvarna Trek 2024 : les inscriptions sont ouvertes

Après les « Husky Days », dont dix dates sont prévues en France cette année, la marque suédoise vient de dévoiler le Husqvarna Trek 2024. Un évènement réservé aux propriétaires de Norden 901, Norden 901 Expedition, 701 Enduro et 701 Enduro LR qui se tiendra à Grenade, en Espagne, du 18 au 22 novembre prochains.

Une expédition de trois jours autour de Grenade en Andalousie, dans le sud de l’Espagne, créée pour ceux qui aiment partir à l'aventure à moto et découvrir des paysages inédits.

Facturé 1 990 € les trois jours, le Husqvarna Trek est rythmé par des journées de roulage à travers les cols de montagne, les routes de gravier et les sentiers forestiers qui permettent d’atteindre de nombreux points de vue époustouflants rarement accessibles. Les participants seront suivis par une assistance technique et médicale en cas de besoin, tandis que toutes les photos et vidéos du Trek seront partagées aux pilotes après l’événement.

Un support bagages permettra également aux participants d’avoir chaque jour ses effets personnels qui le suivent sans avoir à les transporter sur la moto. Les petits-déjeuners, déjeuners et dîners ainsi que l’hébergement sont également inclus dans le package global.

Les inscriptions pour cette édition 2024 du Husqvarna Trek sont ouvertes, avec une jauge limitée à seulement 70 participants.