Pour ce modèle 2025, Suzuki demande 10 899 €. Placée entre la Yamaha XSR 700 (bicylindre, 77 ch, 8 799 €) et la XSR 900 (3-cylindres, 119 ch, 11 199 €), cette 8T joue la carte de l’outsideuse coquette qui n’a pas la prétention de performances du 900 Yamaha, mais qui offre une alternative plus jolie et mieux finie que la XSR 700. Une autre alternative prend alors tout son sens : la Fantic Caballero 700 (77 ch, 9 999 €) dotée du moteur Yamaha CP2, elle coûte 900 € de moins que la 8T. Pensons aussi au Ducati Scrambler Icon Dark qui commence à 9 990 € pour une machine au moteur en V, plus iconique (73 ch, 9 990 € - 12 590 €).

Dans une gamme en dessous, on peut citer la Kawasaki Z650 RS (bicylindre, 68 ch, 8 299 €) ou encore la Honda CB650 R (E-Clutch uniquement, 4-cylindres, 95 ch, 9 199 €) dont le 4 cylindres demande à prendre des tours pour s’exprimer, mais est beaucoup moins plaisant en A2 et dans les bas et mi-régimes par rapport aux bicylindres.

Les Anglais, toujours rois du look, sont aussi dans la course avec des modèles moins puissants et plus lourds : Triumph Speed Twin 900 (65 ch, 10 195 €) et Scrambler 900. Mais ces motos sont fabriquées en Thaïlande…

En Italie, Moto Guzzi fabrique toujours ses modèles V7 Stone / Special / Sport avec un réservoir de 21 litres (67 ch, 9 499 € / 9 999 € / 10 999 €). Même si ces motos sont moins taillées pour aller vite, le bicylindre en V face à la route offre un caractère particulier.

Avec une moto pareille, Suzuki réinvestit le monde du néo-rétro avec une moto facile, fiable, jolie et efficace, fabriquée au Japon et garantie 5 ans ! Alors quel est le hic ? Le placement prix, car malgré quelques bons accessoires et équipements plus onéreux, il y a un fossé de 1 800 € entre la 8S et la 8T. Ajoutons à cela la promotion actuellement en cours et vous touchez une 8S de 2025 neuve à 7 999 €… Débourser 10 899 € pour 2,5 l de réservoir, un look et une batterie lithium…

Ça fait cher. Quitte à casser la tirelire, autant prendre la TT avec sa tête de fourche et son sabot moteur, non ?

