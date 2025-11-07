Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Midual

Le luxe à la Française façon Midual avec une nouvelle Type 1 Série 3

Olivier Cottrel

À l’occasion du salon de Milan, le constructeur français Midual a présenté son dernier modèle, la Type 1 Série 3. Une moto toujours très, très exclusive, de fabrication française, dont seules 20 unités seront mises en vente.

Après la Quintessence, produite à seulement trois exemplaires (300 000 euros chacun), présentée lors du salon Rétromobile en février 2025, Midual lance à présent la Type 1 Série 3.

Produite à 20 unités seulement, elle réinterprète le design de la Type 1 avec une personnalité plus compacte, plus affirmée et plus contemporaine.

La Type 1 Série 3 reprend la selle monoplace, entièrement taillée dans la masse et finie manuellement. Une variante biplace est disponible en option.

Le phare et les clignotants adoptent un design inédit, tandis que des filets peints à la main ornent désormais la monocoque.

Les évolutions apportées à la Série 3 transforment la silhouette de la Type 1, la rendant plus moderne, tout en conservant le style Midual et la fabrication artisanale de la moto.

Une moto symbole du luxe à la française

Sous sa carrosserie d’aluminium poli, la Type 1 Série 3 reste animée par le moteur bicylindre à plat de 1 036 cm³, incliné de 25° et positionné dans le sens de la route.

Une architecture brevetée par Midual, développée entièrement en interne par le constructeur d’Angers qui reste une exclusivité mondiale.

L’ensemble de la mécanique est assemblé à la main, chaque moto faisant l’objet d’un contrôle pointilleux, d’un passage au banc et d’un roulage de 300 kilomètres avant livraison.

Chaque acheteur bénéficie ensuite d’un entretien assuré directement à la manufacture, par les techniciens qui ont construit sa machine, ainsi que d’une garantie de quatre ans.

Côté tarif, on reste dans l’univers du luxe avec une moto qui est proposée à partir de 186 200 euros.

