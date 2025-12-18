Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Vente du 16 décembre à Chartres : les résultats

2. Les + de 125 cm3 de la vente du 16 décembre à Chartres

 

Vente du 16 décembre à Chartres : les résultats

Les plus de 125 cm3

Trois Gnome & Rhône Junior 250 cm3 ainsi qu’un moteur pour ces machines étaient disponibles dans cette vente. Pour les motos, les estimations étaient fixées entre 2 000 et 3 500 euros. Le prix de départ sera à chaque fois proposé à 2 000 euros. L’exemplaire ci-dessous sera adjugé à 2 100 euros, les deux autres faisant respectivement 2 300 et 2 800 euros. Le moteur, estimé entre 100 et 200 euros trouvera preneur contre 50 euros.

Gnome & Rhône Junior 250 cm3 1938 (lot n° 6)
Gnome & Rhône Junior 250 cm3 1938 (lot n° 6)

 

Avoisinant les 100 000 kilomètres, cette BMW R 60 Série 6 annoncée comme étant en bon état de fonctionnement attendait entre 3 000 et 4 500 euros. On fera un petit peu mieux que le prix de départ (3 000 euros) puisque le marteau tombera sur l’enchère de 3 200 euros.

BMW R60/6 600 cm3 1974 (lot n° 12)
BMW R60/6 600 cm3 1974 (lot n° 12)

 

Estimée entre 1 000 et 1 600 euros, cette Honda CB 1000 Big One de 1993 s’en tiendra à son prix de départ : adjugée 1 000 euros. Pour info, son compteur affichait 43 419 kilomètres.

Honda CB 1000 Big One 1993 (lot n° 13)
Honda CB 1000 Big One 1993 (lot n° 13)

 

L’estimation de cette Harley-Davidson FLH Electra Glide Revival 1870 cm3 de 2021 était annoncé entre 14 000 et 23 000 euros. On était en dessous des prix du marché pour cette série limitée fabriquée à 1500 exemplaires. Mais bizarrement, personne ne se manifestera, que ce soit à un prix de départ de 14 000 euros, ni à un deuxième à 10 000 euros : retirée faute d’enchère.

Harley-Davidson FLH 1870 Electra Glide Revival 2021 (lot n° 14)
Harley-Davidson FLH 1870 Electra Glide Revival 2021 (lot n° 14)
