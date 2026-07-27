Il en va des paysages traversés comme de l'Atlas, on n’est pas au bout de ses surprises et cet essai laisse sur sa faim. Faute de pouvoir régler plus finement les suspensions, ou encore de pouvoir analyser dans le détail l’incidence de chaque assistance sur le comportement, n’ayant pu tester la moto avec une monte pneumatique aux réactions déjà connues, on rentre après plus de 200 km avec l’impression de vouloir en faire plus. De pouvoir en faire plus. Véritable paradoxe roulant, cette moto semble dire que l’on n’a fait que l'effleurer et qu’elle a encore beaucoup à montrer, à démontrer, à dire et à faire. Manifestement bien conçue, bien pensée et très agréable, nous évoquerons pour référence la F450 GS avec laquelle elle partage beaucoup plus que ce que l’on imagine. Certes le moteur est nettement plus expressif, mais il peut encore sembler manquer de gras sur les régimes intermédiaires, dans le deuxième tiers du compte-tours. Changer de mode moteur et passer en Tour ou en Urban apporte quelque chose et un changement tangible de comportement, encourageant à un second rendez-vous.

Séduits par son intelligence, la pertinence de sa réflexion, son physique ou encore ses capacités, on se dit qu’elle a beaucoup pour plaire, à condition de passer du temps en sa compagnie. Très fréquentable, cela permettra de mieux l’apprécier et surtout de pouvoir déteindre sur elle, histoire de pouvoir mieux se détendre. Un rodage avant un bon voyage, en quelque sorte. De bonne et belle extraction, cette Norton est une moto chère et pertinente, qui trace effectivement sa route et à laquelle il faudra faire cadeau de bonnes chaussures pour l’emmener en randonnée. Reste à pouvoir la croiser, notamment dans l’une des encore trop rares concessions de la marque. Désirable, c’est un fait, elle fait sentir sa jeunesse en se montrant parfois fébrile tout en ayant les moyens de gagner en assurance. Reste qu’on ne lui fera aucun cadeau au regard de ses origines et de son tarif, lequel met déjà à portée de bourse des modèles chinois de plus forte cylindrée et à peine moins équipés, que l’on parle de Voge ou de CF Moto, à l’image comme au réseau mieux établis à présent, notamment dans l’univers des trails et des rouleuses. Courage !

Caradisiac a aimé

Le niveau d’équipement de la version Apex

Le comportement routier une fois en confiance

Les comportement moteur spécialisés

Un trail différent des autres Caradisiac n'a pas aimé Le réglage d’origine de l’amortissement

Le creux moteur entre 5 et 7 000 tr/min en mode Sport

Le démarrage sans clef avec télécommande et multiples appuis… Concept !

Ne pas parvenir à cerner les pneumatiques

Norton Atlas Apex Look







Design







Qualité de finition/montage







Aspects pratiques







Instrumentation







Espace de rangement







Équipement de série







Ergonomie/confort







Position de conduite







Protection (vent/pluie)







Duo







Confort







Prise en main







Déplacement à l’arrêt







Moteur







Sonorité







Puissance/performance







Couple







Reprise/souplesse/vibration







Boîte de vitesses







Gestion cartographie







Châssis







Répartition des masses







Tenue de route







Remontée d’informations







Qualité de suspensions







Réglages suspensions







Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)







Freinage







Feeling au levier/pied







Qualité d’ABS







Efficacité de freinage







Budget







Prix d’achat







Rapport qualité/prix







Rapport à la concurrence







Consommation









La fiche technique de la Norton Atlas

Moteur : bicylindre parallèle avec vilebrequin à 270°, DACT, à refroidissement liquide

Cylindrée : 585 cm3

Alésage et course : 78 mm x 61,2 mm

Taux de compression : 12,2:1

Puissance : 70 ch (51,5 kW) à 9.300 tr/min

Couple : 57,5 Nm à 7.300 tr/min

Alimentation : système d’injection de carburant séquentiel et multipoint, accélérateur électronique

Échappement : Système 2-en-1 en acier avec silencieux surélevé

Embrayage : multidisque en bain d'huile, antidribble

Boite de vitesse : 6 rapports, quickshifter bidirectionnel

Transmission finale : chaine X-Ring 116, rapport de transmission 16/47

Cadre : treillis tubulaire en acier

Suspension avant : fourche inversée 43 mm KYB, entièrement réglable, débattement de 180 mm

Suspension arrière : bras oscillant en aluminium, amortisseur monoshock RSU réglable entièrement en hydraulique, débattement 180 mm

Frein avant : disques flottants 2 x 310 mm, étriers radiaux Bybre, ABS en courbe

Frein arrière : disque arrière 270 mm, étrier Bybre, ABS en courbe

Roues : Jantes en alliage coulé/acier à rayons, avant 19x3", arrière 17x4.50"

Pneu avant : 110/80 ZR19 Eurogrip Explo R Plus

Pneu arrière : 150/70 ZR17 Eurogrip Explo R Plus

Poids : 188 kg en ordre de marche sans carburant

Capacité de réservoir : 15,4 litres

Hauteur de selle : 845 mm

Garde au sol : 220 mm

Empattement : 1.465 mm

Angle de chasse : 25°7'

Chasse : 101.7 mm