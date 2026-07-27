3. L'avis de la rédaction sur la Norton Altas Apex
Il en va des paysages traversés comme de l'Atlas, on n’est pas au bout de ses surprises et cet essai laisse sur sa faim. Faute de pouvoir régler plus finement les suspensions, ou encore de pouvoir analyser dans le détail l’incidence de chaque assistance sur le comportement, n’ayant pu tester la moto avec une monte pneumatique aux réactions déjà connues, on rentre après plus de 200 km avec l’impression de vouloir en faire plus. De pouvoir en faire plus. Véritable paradoxe roulant, cette moto semble dire que l’on n’a fait que l'effleurer et qu’elle a encore beaucoup à montrer, à démontrer, à dire et à faire. Manifestement bien conçue, bien pensée et très agréable, nous évoquerons pour référence la F450 GS avec laquelle elle partage beaucoup plus que ce que l’on imagine. Certes le moteur est nettement plus expressif, mais il peut encore sembler manquer de gras sur les régimes intermédiaires, dans le deuxième tiers du compte-tours. Changer de mode moteur et passer en Tour ou en Urban apporte quelque chose et un changement tangible de comportement, encourageant à un second rendez-vous.
Séduits par son intelligence, la pertinence de sa réflexion, son physique ou encore ses capacités, on se dit qu’elle a beaucoup pour plaire, à condition de passer du temps en sa compagnie. Très fréquentable, cela permettra de mieux l’apprécier et surtout de pouvoir déteindre sur elle, histoire de pouvoir mieux se détendre. Un rodage avant un bon voyage, en quelque sorte. De bonne et belle extraction, cette Norton est une moto chère et pertinente, qui trace effectivement sa route et à laquelle il faudra faire cadeau de bonnes chaussures pour l’emmener en randonnée. Reste à pouvoir la croiser, notamment dans l’une des encore trop rares concessions de la marque. Désirable, c’est un fait, elle fait sentir sa jeunesse en se montrant parfois fébrile tout en ayant les moyens de gagner en assurance. Reste qu’on ne lui fera aucun cadeau au regard de ses origines et de son tarif, lequel met déjà à portée de bourse des modèles chinois de plus forte cylindrée et à peine moins équipés, que l’on parle de Voge ou de CF Moto, à l’image comme au réseau mieux établis à présent, notamment dans l’univers des trails et des rouleuses. Courage !
Caradisiac a aimé
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Le niveau d’équipement de la version Apex
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Le comportement routier une fois en confiance
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Les comportement moteur spécialisés
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Un trail différent des autres
Caradisiac n'a pas aimé
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Le réglage d’origine de l’amortissement
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Le creux moteur entre 5 et 7 000 tr/min en mode Sport
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Le démarrage sans clef avec télécommande et multiples appuis… Concept !
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Ne pas parvenir à cerner les pneumatiques
|Norton Atlas Apex
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
La fiche technique de la Norton Atlas
- Moteur : bicylindre parallèle avec vilebrequin à 270°, DACT, à refroidissement liquide
- Cylindrée : 585 cm3
- Alésage et course : 78 mm x 61,2 mm
- Taux de compression : 12,2:1
- Puissance : 70 ch (51,5 kW) à 9.300 tr/min
- Couple : 57,5 Nm à 7.300 tr/min
- Alimentation : système d’injection de carburant séquentiel et multipoint, accélérateur électronique
- Échappement : Système 2-en-1 en acier avec silencieux surélevé
- Embrayage : multidisque en bain d'huile, antidribble
- Boite de vitesse : 6 rapports, quickshifter bidirectionnel
- Transmission finale : chaine X-Ring 116, rapport de transmission 16/47
- Cadre : treillis tubulaire en acier
- Suspension avant : fourche inversée 43 mm KYB, entièrement réglable, débattement de 180 mm
- Suspension arrière : bras oscillant en aluminium, amortisseur monoshock RSU réglable entièrement en hydraulique, débattement 180 mm
- Frein avant : disques flottants 2 x 310 mm, étriers radiaux Bybre, ABS en courbe
- Frein arrière : disque arrière 270 mm, étrier Bybre, ABS en courbe
- Roues : Jantes en alliage coulé/acier à rayons, avant 19x3", arrière 17x4.50"
- Pneu avant : 110/80 ZR19 Eurogrip Explo R Plus
- Pneu arrière : 150/70 ZR17 Eurogrip Explo R Plus
- Poids : 188 kg en ordre de marche sans carburant
- Capacité de réservoir : 15,4 litres
- Hauteur de selle : 845 mm
- Garde au sol : 220 mm
- Empattement : 1.465 mm
- Angle de chasse : 25°7'
- Chasse : 101.7 mm
- Coloris : noir, argent, orange, vert, bleu (Apex uniquement)
- Atlas : 9.250 euros
- Atlas Apex : 10.525 euros
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