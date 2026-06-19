Ducati n’a pas débarqué dans l’univers offroad pour y faire de la figuration.

Arrivé dans le tout-terrain à la surprise générale, la marque italienne a présenté sa nouvelle arme : la quart-de-litre Desmo250 MX.

Un an après la 450 de cross, puis sa déclinaison enduro, la Desmo450 EDS, voici donc une nouvelle venue sur le marché.

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Comme sa grande sœur, elle repose sur un moteur à distribution Desmodromique de 249,7 cm3. Il offre ici 44,5 chevaux à 12,500 tr/min avec un limiteur de régime fixé à 15 000 tr/min qui permet de monter davantage dans les tours et de réduire le nombre de changements de vitesse, un véritable atout en compétition qui fait encore plus la différence sur une 250. Le couple maxi (28.3 Nm) est obtenu à 8,800 tr/min.

Elle dispose également de capteurs et d’une électronique qui analyse en temps réel l’utilisation du moteur : vitesse, charge et intensité. Ainsi, les intervalles d’entretien s’adaptent au style de conduite : des intervalles plus fréquents en cas d’utilisation intensive, et des intervalles plus longs en cas de sollicitation réduite. Un système conçu pour optimiser les coûts et la fiabilité à long terme.

Avec un poids de 103 kg sans carburant, la Ducati Desmo250 MX est équipée d’une fourche de 49 mm et d’un amortisseur Showa avec un système hydraulique spécialement développé pour ce modèle.

Le freinage est identique à la version 450 avec des étriers Brembo qui pincent des disques pétale Galfer. La liaison au sol se fait avec des jantes à rayons chaussées des incontournables pneus Pirelli Scorpion MX32 Mid Soft. On retrouve aussi de série de deux modes de conduite et le système Ducati Traction Control, réglable sur trois niveaux ainsi qu’un shifter uniquement à la montée des rapports.

La moto arrivera chez les concessionnaires européens dès le mois de juillet 2026, à partir de 11 490 €.