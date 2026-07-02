Le mariage de Graziano Rossi sans Valentino : une fracture familiale qui dépasse l'héritage

Depuis plusieurs mois, les relations entre Valentino Rossi et son père sont au cœur d'un conflit familial particulièrement douloureux. L'affaire avait éclaté après la nomination de Valentino comme administrateur des biens de Graziano en 2024. Le nonuple champion du monde s'était alors inquiété de plusieurs mouvements financiers effectués sur les comptes de son père et avait déposé une plainte visant Ambra Arpino pour abus de faiblesse et détournement de fonds.

Le tribunal a finalement rejeté cette procédure et estimé que Graziano Rossi conservait toutes ses capacités pour gérer librement son patrimoine. Cette décision a conduit à la levée de la mesure de protection.

À l'issue du mariage, Ambra Arpino n'a pas caché son amertume. « Celui qui fait une erreur paie. Ils m'ont fait vivre un enfer, y compris dans mon travail. J'ai été diffamée et humiliée. » Elle affirme avoir été victime de nombreuses accusations infondées et laisse désormais entendre que des actions judiciaires pourraient être engagées contre ceux qu'elle estime responsables.

Avant même leur voyage de noces, le couple prévoit de consulter ses avocats. Dans une autre déclaration, elle ajoute : « Les faits racontent aujourd'hui une histoire bien différente de celle que certains ont voulu construire. »

Une porte laissée entrouverte à Valentino Rossi

Malgré cette fermeté, Ambra adresse aussi un message plus conciliant à Valentino Rossi. « Il a cru ce que les personnes autour de lui disaient. Mais la porte reste toujours ouverte. » Une phrase qui laisse entendre qu'elle ne considère pas forcément Valentino comme le principal responsable de cette rupture.

De son côté, Valentino Rossi n'a fait aucun commentaire sur le mariage de son père. Ses dernières prises de parole remontent à plusieurs mois, lorsqu'il expliquait publiquement les raisons de son inquiétude. « Ce n'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire d'amour. »

Le champion italien affirmait alors que plusieurs membres de la famille — sa mère Stefania, sa sœur Clara et d'autres proches — avaient progressivement été écartés de Graziano.

Son inquiétude portait davantage sur l'isolement de son père que sur les questions patrimoniales. « Je veux simplement savoir comment va mon père et comprendre ce qui lui est arrivé. »

Au-delà des aspects judiciaires, cette affaire révèle surtout une fracture familiale profonde. Le rejet de la plainte ne signifie pas nécessairement que toutes les interrogations de Valentino étaient dénuées de sincérité ; inversement, il ne permet pas non plus de conclure que les accusations portées contre Ambra étaient fondées. La justice a simplement estimé, au regard des éléments examinés, que Graziano Rossi était apte à gérer lui-même ses affaires et qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre dans ce dossier.

Le mariage de Graziano Rossi, célébré sans ses deux enfants, illustre ainsi une séparation qui dépasse largement le cadre juridique. Reste désormais à savoir si les appels à l'apaisement formulés par Ambra pourront un jour ouvrir la voie à une réconciliation. Pour l'heure, le silence de Valentino Rossi laisse penser que cette blessure familiale demeure loin d'être refermée.