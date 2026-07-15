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Essai

Macbor Shifter 125 EVO : une 125 espagnole conquérante, avec un allié chinois

Dans Moto / Nouveauté

Benoit Lafontaine

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3. L’avis de la rédaction sur la Macbor Shifter 125 EVO

 

Macbor Shifter 125 EVO : une 125 espagnole conquérante, avec un allié chinois

Grâce à son poids contenu, son rayon de braquage réduit et son équilibre général, la Shifter évolue aisément en ville comme dans la catégorie 1235, où elle offre une prestation complète et convaincante. Son ergonomie avenante, son niveau d’équipement élevé et une bonne finition la rendent attrayante à plus d’un titre, tandis que sa motorisation, pour puissante qu’elle est, apparaît exempte de vibrations gênantes. Elle demeure douce – peut-être même un peu trop parfois en reprise- et agréable dans la première moitié du compte-tour, avant de faire parler les chevaux – et l’échappement- une fois dans les tours. De quoi proposer un côté très civilisé et un côté nettement plus sportif en adéquation avec son look et sa position de conduite. Un fait que la partie cycle corrobore instantanément.

Macbor Shifter 125 EVO : une 125 espagnole conquérante, avec un allié chinois

Rigoureuse, stable et facile à placer, la Shifter 125 EVO est une bonne alliée pour tout type de trajet, que l’on parle de quotidien ou de phases endiablées passées à écumer les routes du réseau secondaire. Certes, son niveau de confort n’est pas élevé du fait de suspensions et d’une selle fermes, mais les pneumatiques compensent et l’on prend d’autant plus de plaisir à l’emmener que le freinage suit. Modeste tout en étant bien équipée, particulièrement complète, sobre et pourtant relevée, la Macbor Shifter 125 EVO est une bonne surprise. Venue d’Espagne, en passant par la Chine, elle conjugue la puissance industrielle du groupe QJ Motor et l’expérience de la moto du groupe Bordoy et de ses dirigeants pour proposer une moto « métisse », certes, mais prenant le meilleur des deux mondes, abordable et n’ayant que peu de points critiquables. À 2 999 €, elle en donne en tout cas pour son argent, dispose d’un équipement sobre et performant, d’un réseau sérieux, d’une garantie de 3 ans et se montre suffisamment économe en carburant pour proposer dans les 500 km d’autonomie.

Caradisiac a aimé

  • Les trois premiers rapports et le moteur dans les tours

  • La partie cycle rigoureuse et facile

  • Le niveau d’équipement(s) utile(s)

  • Le tarif impressionnant

Caradisiac n’a pas aimé

  • Un manque de sensations en reprise

  • Le confort correct sans plus

  • Les freins qui couinaient lors de l’essai

 

Macbor Shifter 125 EVO
Look
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Design
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Qualité de finition/montage
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Aspects pratiques
  • 5.333333333333333
  • 5.333333333333333
  • 5.333333333333333
  • 5.333333333333333
  • 5.333333333333333
Instrumentation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Espace de rangement
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Équipement de série
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Ergonomie/confort
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
Position de conduite
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Protection (vent/pluie)
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Duo
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
Confort
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Prise en main
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Déplacement à l’arrêt
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Moteur
  • 5.833333333333333
  • 5.833333333333333
  • 5.833333333333333
  • 5.833333333333333
  • 5.833333333333333
Sonorité
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Puissance/performance
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Couple
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Reprise/souplesse/vibration
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Boîte de vitesses
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Gestion cartographie
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Châssis
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Répartition des masses
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Tenue de route
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Remontée d’informations
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Qualité de suspensions
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Réglages suspensions
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Freinage
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
Feeling au levier/pied
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Qualité d’ABS
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Efficacité de freinage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Budget
  • 8.25
  • 8.25
  • 8.25
  • 8.25
  • 8.25
Prix d’achat
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Rapport qualité/prix
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rapport à la concurrence
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Consommation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8

 

La fiche technique de la Macbor Shifter 125 EVO

Moteur

Modèle 2026
Type Monocylindre, 4-temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 4 soupapes, Euro 5+
Cylindrée 124,8 cm3 (54 x 54,5 mm)
Puissance 15 cv (11 kW) à 9.500 tours/minute
Couple 12 Nm à 7.500 tours/minute
Allumage Electronique
Lubrification -
Alimentation Injection électronique de carburant Bosch
Mode de conduite -

Transmission

  
Embrayage Multi disques en bain d’huile
Boîte de vitesses 6 rapports
Transmission finale Par chaîne

Partie cycle

  
Cadre Treillis tubulaire en acier
Longueur 2.020 mm
Largeur 945 mm
Empattement 1.375 mm
Garde au sol 160 mm
Hauteur de selle 785 mm
Poids 139 kg en ordre de marche
Suspension avant Fourche télescopique inversée de 35 mm de diamètre, débattement roue 110 mm
Suspension arrière Double bras oscillant, mono-amortisseur réglable en précharge, débattement roue - mm
Angle de chasse
Chasse à la roue - mm
Frein avant Disque de 260 mm de diamètre, étrier flottant à double piston, ABS
Frein arrière Disque de 240 mm de diamètre, étrier flottant à simple piston, ABS déconnectable
Roues Jantes alliage de 17 pouces
Pneu avant 110/70 - R17 54H
Pneu arrière 140/60 - R17 63H

Révisions

  
Intervalle - km
Garantie 2 ans

Pratique

  
Capacité emport -
Ecran Compteur TFT de 5 pouces
Prise Ports USB type-A et type-C
Application mobile Carbit Ride, Android et IOS

Contenances

  
Réservoir 12,5 litres
Coloris Rouge, blanc, noir/gris, noir/fluo
Prix 2.999 euros
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