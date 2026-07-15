Macbor Shifter 125 EVO : une 125 espagnole conquérante, avec un allié chinois
3. L’avis de la rédaction sur la Macbor Shifter 125 EVO
Grâce à son poids contenu, son rayon de braquage réduit et son équilibre général, la Shifter évolue aisément en ville comme dans la catégorie 1235, où elle offre une prestation complète et convaincante. Son ergonomie avenante, son niveau d’équipement élevé et une bonne finition la rendent attrayante à plus d’un titre, tandis que sa motorisation, pour puissante qu’elle est, apparaît exempte de vibrations gênantes. Elle demeure douce – peut-être même un peu trop parfois en reprise- et agréable dans la première moitié du compte-tour, avant de faire parler les chevaux – et l’échappement- une fois dans les tours. De quoi proposer un côté très civilisé et un côté nettement plus sportif en adéquation avec son look et sa position de conduite. Un fait que la partie cycle corrobore instantanément.
Rigoureuse, stable et facile à placer, la Shifter 125 EVO est une bonne alliée pour tout type de trajet, que l’on parle de quotidien ou de phases endiablées passées à écumer les routes du réseau secondaire. Certes, son niveau de confort n’est pas élevé du fait de suspensions et d’une selle fermes, mais les pneumatiques compensent et l’on prend d’autant plus de plaisir à l’emmener que le freinage suit. Modeste tout en étant bien équipée, particulièrement complète, sobre et pourtant relevée, la Macbor Shifter 125 EVO est une bonne surprise. Venue d’Espagne, en passant par la Chine, elle conjugue la puissance industrielle du groupe QJ Motor et l’expérience de la moto du groupe Bordoy et de ses dirigeants pour proposer une moto « métisse », certes, mais prenant le meilleur des deux mondes, abordable et n’ayant que peu de points critiquables. À 2 999 €, elle en donne en tout cas pour son argent, dispose d’un équipement sobre et performant, d’un réseau sérieux, d’une garantie de 3 ans et se montre suffisamment économe en carburant pour proposer dans les 500 km d’autonomie.
Caradisiac a aimé
-
Les trois premiers rapports et le moteur dans les tours
-
La partie cycle rigoureuse et facile
-
Le niveau d’équipement(s) utile(s)
-
Le tarif impressionnant
Caradisiac n’a pas aimé
-
Un manque de sensations en reprise
-
Le confort correct sans plus
-
Les freins qui couinaient lors de l’essai
|Macbor Shifter 125 EVO
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
La fiche technique de la Macbor Shifter 125 EVO
|
Moteur
|
Modèle 2026
|Type
|Monocylindre, 4-temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 4 soupapes, Euro 5+
|Cylindrée
|124,8 cm3 (54 x 54,5 mm)
|Puissance
|15 cv (11 kW) à 9.500 tours/minute
|Couple
|12 Nm à 7.500 tours/minute
|Allumage
|Electronique
|Lubrification
|-
|Alimentation
|Injection électronique de carburant Bosch
|Mode de conduite
|-
|
Transmission
|Embrayage
|Multi disques en bain d’huile
|Boîte de vitesses
|6 rapports
|Transmission finale
|Par chaîne
|
Partie cycle
|Cadre
|Treillis tubulaire en acier
|Longueur
|2.020 mm
|Largeur
|945 mm
|Empattement
|1.375 mm
|Garde au sol
|160 mm
|Hauteur de selle
|785 mm
|Poids
|139 kg en ordre de marche
|Suspension avant
|Fourche télescopique inversée de 35 mm de diamètre, débattement roue 110 mm
|Suspension arrière
|Double bras oscillant, mono-amortisseur réglable en précharge, débattement roue - mm
|Angle de chasse
|-°
|Chasse à la roue
|- mm
|Frein avant
|Disque de 260 mm de diamètre, étrier flottant à double piston, ABS
|Frein arrière
|Disque de 240 mm de diamètre, étrier flottant à simple piston, ABS déconnectable
|Roues
|Jantes alliage de 17 pouces
|Pneu avant
|110/70 - R17 54H
|Pneu arrière
|140/60 - R17 63H
|
Révisions
|Intervalle
|- km
|Garantie
|2 ans
|
Pratique
|Capacité emport
|-
|Ecran
|Compteur TFT de 5 pouces
|Prise
|Ports USB type-A et type-C
|Application mobile
|Carbit Ride, Android et IOS
|
Contenances
|Réservoir
|12,5 litres
|Coloris
|Rouge, blanc, noir/gris, noir/fluo
|Prix
|2.999 euros
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