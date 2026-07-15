Macbor Shifter 125 EVO : une 125 espagnole conquérante, avec un allié chinois

Grâce à son poids contenu, son rayon de braquage réduit et son équilibre général, la Shifter évolue aisément en ville comme dans la catégorie 1235, où elle offre une prestation complète et convaincante. Son ergonomie avenante, son niveau d’équipement élevé et une bonne finition la rendent attrayante à plus d’un titre, tandis que sa motorisation, pour puissante qu’elle est, apparaît exempte de vibrations gênantes. Elle demeure douce – peut-être même un peu trop parfois en reprise- et agréable dans la première moitié du compte-tour, avant de faire parler les chevaux – et l’échappement- une fois dans les tours. De quoi proposer un côté très civilisé et un côté nettement plus sportif en adéquation avec son look et sa position de conduite. Un fait que la partie cycle corrobore instantanément.

Rigoureuse, stable et facile à placer, la Shifter 125 EVO est une bonne alliée pour tout type de trajet, que l’on parle de quotidien ou de phases endiablées passées à écumer les routes du réseau secondaire. Certes, son niveau de confort n’est pas élevé du fait de suspensions et d’une selle fermes, mais les pneumatiques compensent et l’on prend d’autant plus de plaisir à l’emmener que le freinage suit. Modeste tout en étant bien équipée, particulièrement complète, sobre et pourtant relevée, la Macbor Shifter 125 EVO est une bonne surprise. Venue d’Espagne, en passant par la Chine, elle conjugue la puissance industrielle du groupe QJ Motor et l’expérience de la moto du groupe Bordoy et de ses dirigeants pour proposer une moto « métisse », certes, mais prenant le meilleur des deux mondes, abordable et n’ayant que peu de points critiquables. À 2 999 €, elle en donne en tout cas pour son argent, dispose d’un équipement sobre et performant, d’un réseau sérieux, d’une garantie de 3 ans et se montre suffisamment économe en carburant pour proposer dans les 500 km d’autonomie.

Caradisiac a aimé

Les trois premiers rapports et le moteur dans les tours

La partie cycle rigoureuse et facile

Le niveau d’équipement(s) utile(s)

Le tarif impressionnant Caradisiac n’a pas aimé Un manque de sensations en reprise

Le confort correct sans plus

Les freins qui couinaient lors de l’essai

Macbor Shifter 125 EVO Look







Design







Qualité de finition/montage







Aspects pratiques







Instrumentation







Espace de rangement







Équipement de série







Ergonomie/confort







Position de conduite







Protection (vent/pluie)







Duo







Confort







Prise en main







Déplacement à l’arrêt







Moteur







Sonorité







Puissance/performance







Couple







Reprise/souplesse/vibration







Boîte de vitesses







Gestion cartographie







Châssis







Répartition des masses







Tenue de route







Remontée d’informations







Qualité de suspensions







Réglages suspensions







Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)







Freinage







Feeling au levier/pied







Qualité d’ABS







Efficacité de freinage







Budget







Prix d’achat







Rapport qualité/prix







Rapport à la concurrence







Consommation









La fiche technique de la Macbor Shifter 125 EVO