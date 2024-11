La marque espagnole Macbor nouvelle venue en France

À l'image de la SIMA pour le marché français, Motos Bordoy est un acteur majeur du paysage moto en Espagne.

Loin de se contenter de son marché domestique, le groupe prépare maintenant son arrivée en France via la création de sa filiale MB Motor France.

Pour commencer cette nouvelle aventure dès le mois de janvier 2025, cette nouvelle entité entamera son parcours français avec deux marques : Macbor, la marque propre du groupe Motos Bordoy (l'équivalent de Mash pour la SIMA), ainsi que la firme chinoise Kove, déjà distribuée en France mais de façon encore confidentielle.

Fondée en 1999 avec des motos pour enfants destinées aux débutants et à la compétition, Macbor est entrée en 2017 sur le marché des motos de cylindrées légères (125/250cm3), devenant, en 2020, le leader du marché dans ce segment. Elle dispose actuellement d'une gamme de motos couvrant les segments Adventure Touring, Custom et Street. Le Montana XR1 125, pionnier du segment des trails de petite cylindrée en Espagne, et les customs Rockster et Rockster Flat sont complétés par le Eight Mile 125 LC, un modèle Street de style néo-rétro, et le Street Fun 125 Plus, un roadster avec des roues de 14”. Avec le lancement du Trail Montana XR5 500 en 2020, du Scrambler Eight Mile 500 en 2021 et, il y a deux mois, du custom Rockster 410, Macbor s'est également lancée sur le marché des moyennes cylindrées.

La marque chinoise Kove à la relance

En parallèle, MB Motor France va promouvoir la marque chinoise Kove, en s'associant à la SAS TRC Racing, qui se commercialise déjà depuis le début de l'année en France la 450 Rally, un modèle surprenant qui a déjà participé par deux fois au Dakar.

Kove, sera en France à partir de janvier 2025 avec une gamme de lancement, en plus de la 450 Rally déjà disponible, les Trail 800X PRO et 510X, et les Street 510F (Scrambler) et NK 125R (Naked).

Avant d'avoir tous les détails sur l'arrivée en France de ces deux entités, il sera possible de découvrir leurs modèles lors du salon EICMA de Milan, qui ouvrira ses portes demain pour la presse. Un événement que vous pourrez suivre en direct sur Caradisiac Moto.