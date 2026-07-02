Pour beaucoup de passionnés, le circuit de Sepang, en Malaisie restera à jamais le lieu de l’affrontement « final » entre deux légendes du MotoGP, Marc Marquez et Valentino Rossi. Un épisode qui a, à jamais, fracturé les fans du monde entier entre deux icônes du sport moto.

Plus de dix ans plus tard, l’incident reste encore et toujours dans tous les esprits, dont ceux des principaux protagonistes, pour qui la hache de guerre n’a toujours pas été enterrée, et ne le sera vraisemblablement jamais.

Un tracé historique

Devenu incontournable au fil des saisons, et présent au calendrier depuis 1999, le tracé de Sepang a assuré sa présence jusqu’à la saison 2031 avec un nouvel accord passé avec le MotoGP.

Ainsi l’a commenté YB Dr Mohammed Taufiq Johari, ministre de la jeunesse et des sports : « Nous sommes ravis que le gouvernement ait donné son accord définitif, pour le renouvellement du GP de Malaisie de 2027 à 2031. Cette prolongation de contrat va au-delà de la simple confirmation de la place de la Malaisie au calendrier du MotoGP. Elle reflète notre engagement à renforcer la position de la Malaisie en tant que destination de premier plan pour les sports mécaniques tout en créant des opportunités grâce à la croissance économique, au développement des talents et à l’expansion du secteur. Plus important encore, le MotoGP de Malaisie est devenu une plateforme qui rassemble les Malaisiens, renforce notre fierté nationale et reste l’événement sportif international le plus ancien de Malaisie depuis sa première édition en 1991. »

Du côté du MotoGP la satisfaction est également au rendez-vous par la voix de Carmelo Ezpeleta : « La Malaisie est un marché important pour le MotoGP puisque nous y disposons d’une fanbase solide et avons constaté que l’impact économique positif du MotoGP y augmente chaque année. Désormais, notre objectif est de faire croître ces deux aspects de manière exponentielle. Sepang est un cadre fantastique pour notre sport et est parfaitement connecté à une véritable métropole : Kuala Lumpur, la ville hôte de notre présentation inoubliable de la saison 2026. Des courses exceptionnelles, la passion locale et l’attrait international font de cet événement en Malaisie un moment inoubliable chaque année, et nous nous réjouissons d’y revenir jusqu’en 2031. »

L’édition 2025 a enregistré la plus forte affluence de son histoire avec un total de 190 977 spectateurs, ce qui témoigne de l’attrait croissant de l’événement tant auprès des fans locaux que des visiteurs internationaux.