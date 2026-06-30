C’est un fait divers qui fait le buzz sur les réseaux sociaux et ce n’est ni un canular fait par un Youtuber, ni une blague.

Au Mexique, l’affaire vient de prendre une tournure digne d’un comics. Dans les rues de Lagos de Moreno, dans l’État de Jalisco, un individu vêtu du costume du célèbre Batman patrouille la nuit pour traquer les voleurs de deux-roues.

Les vidéos de ses interventions cumulent des millions de vues sur les réseaux sociaux en cet été 2026 et intéressent désormais de plus en plus les médias locaux.

Le mode opératoire du justicier masqué est toujours le même : il repère des individus en train de tenter de dérober des motos, les neutralise (l’homme serait armé), puis les immobilise contre des poteaux ou des éléments de mobilier urbain en les enroulant de gros ruban adhésif. Le tout, juste à côté des machines qu’ils s’apprêtaient à voler, pour que la police n’ait plus qu’à cueillir les coupables présumés au petit matin.

Pour ajouter à l’humiliation publique, certaines vidéos montrent les suspects avec le visage peint ou marqué par le « Chevalier Noir » local.

Mieux qu’une alarme pour motos, Batman s’occupe des voleurs

À ce jour, ce Batman mexicain aurait déjà sévi au moins cinq fois, s’attirant immédiatement la sympathie d’une large communauté de motards, excédés par l’impunité des voleurs.

Toutefois, la police locale est bien moins sensible à toute cette affaire : au-delà du folklore du costume et de la mise en scène, la justice expéditive et non officielle pose de sacrés problèmes légaux. Rien ne garantit en effet que toutes les personnes ainsi ligotées aient réellement commis un délit, faute d’enquête officielle.

Le secrétaire à la sécurité de l’État de Jalisco, Juan Pablo Hernández, a d’ailleurs tapé du poing sur la table : les forces de l’ordre s’activent pour identifier et arrêter ce Batman. Sur le plan juridique, immobiliser, séquestrer et humilier une personne en dehors de tout cadre légal constitue un délit pénal grave, peu importent les intentions de départ. Les autorités ont aussi rappelé que la lutte contre la criminalité reste la chasse gardée de la police et du système judiciaire.

Si voir un voleur de moto présumé finir saucissonné contre un lampadaire par un « justicier » urbain habillé en chauve-souris, prête en effet à sourire, il semble que les autorités locales ne goûtent assez peu la blague.