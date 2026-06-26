Ils sont devenus incontournables.

Les constructeurs chinois se sont rapidement fait une place sur le marché des deux-roues hexagonal. En 2025, CFMoto a même enregistré une folle augmentation de ses ventes de 95 %, avec 5 887 unités neuves immatriculées. Un résultat positif que l’on constate également pour Voge (3 909 unités et + 35 %) et Zontes (3 660 unités et + 38 %), alors que QJMotor, arrivé en France plus récemment confirme aussi ses bons chiffres avec 1 626 unités.

À titre de comparaison, le trio de tête reste très loin de certaines marques comme Honda (38 687 véhicules), Yamaha (27 787 unités), BMW 18 892 unités, Triumph (10 257 unités) ou encore Kawasaki (13 392 unités) mais devance désormais des références comme Suzuki, (seulement 4 713 unités écoulées), KTM, (3 994 unités) et Harley-Davidson (2 467 motos vendues en 2025).

La dynamique des marques chinoises laisse aujourd’hui à penser que cette tendance de prise de position a désormais tout pour devenir durable.

Et ce d’autant plus que les réseaux de distribution s’organisent et se structurent pour développer leurs ventes et leurs services.

À l’occasion de son dernier classement de la « Cote d’amour des marques » publié dans son numéro de juin (n°3971), l’Officiel du cycle enfonce le clou en révélant l’opinion que les concessionnaires ont du constructeur qu’ils distribuent.

Pour cette vaste enquête, réalisée tous les deux ans, ce sont cette fois 544 concessionnaires qui ont répondu à l’appel de la publication référence du marché moto tricolore. 15 critères portant sur les ventes (véhicules neufs et occasion), le SAV, les marges, le marketing et la communication ont été passés au crible pour établir un classement sous forme de questionnaire de satisfaction globale et d’image que les revendeurs ont de leurs constructeurs respectifs.

Kove, le meilleur élève de promotion 2026

Selon les résultats de cette étude, c’est le constructeur chinois Kove qui arrive en tête avec une note de 8,49 sur 10, et ce malgré « seulement » 541 exemplaires écoulés en 2025. Une performance remarquable pour la marque distribuée dans l’Hexagone par MB Motor France et qui laisse espérer un potentiel particulièrement intéressant.

À la seconde place de ce classement, avec une note de 8,19 sur dix, c’est le constructeur américain Indian qui se signale auprès de son réseau de distribution français. « Indian se distingue

et pointe comme meilleure marque 2026 sur la question des quotas et des stocks, mais aussi sur les procédures de commandes ainsi que les marges, d’où la satisfaction du réseau » pointe l’Officiel du cycle.

Un nouveau constructeur chinois complète le podium : QJ Motor (7,99 sur dix). « Une performance pour cette marque importée par la Sima, qui s’en sort nettement mieux que Royal Enfield (14e) et que Mash, sortie du classement en raison d’un quota (minimum 15 répondants, NDR) non atteint. » Selon un revendeur, les marges de QJ Motor sont « supérieures à celles des marques japonaises. Le rapport qualité/prix est imbattable et les délais de livraison raisonnables. »

Derrière cet inédit trio, on retrouve trois marques européennes : Triumph (7,98 sur dix), Ducati (7,97) et BMW (7,83).

Suivent Harley-Davidson (7,70), KTM (7,45), Kymco (7,41), Suzuki (7,33), Honda (7,28), Kawasaki (7,01), Yamaha (6,98), Royal Enfield (6,86), CFMoto (6,81) et Peugeot (6,41). Piaggio (avec ses différentes marques : Aprilia, Moto Guzzi et Vespa) ferme la marche (17ème) avec une note de seulement 4,79 sur dix.

Les « petits » ont la cote

« Kove s’impose sur un tiers des critères, ainsi que sur la question subsidiaire qui porte sur la perception globale de la marque. La difficulté sera évidemment de conserver cette excellence dans la durée, y compris en cas de succès, puisque si QJ Motor avec trois fois plus d’immatriculations parvient à monter sur le podium, c’est nettement plus difficile de tenir le rythme et de conserver l’avis favorable des concessionnaires quand les volumes de ventes sont nettement plus importants comme c’est le cas pour CFMoto, seulement 15e de notre classement alors que la marque a réussi une formidable percée sur le marché » analyse l’Officiel du cycle.

Il est vrai que l’on peut noter une certaine décorrélation entre les chiffres des ventes de deux-roues en France et le niveau de satisfaction des différents concessionnaires. Ce n’est pas un hasard si les huit premiers du classement ne comptent pas plus de cent revendeurs chacun.

Il est possible de retrouver l’intégralité de cette enquête sur le site de l’Officiel du cycle.