Quelques machines de plus de 125 cm3

Si les 125 cm3 seront majoritaires lors de cette vente, quelques grosses" cylindrées seront aussi de la fête.

On commence par cette Yamaha 600 XT vendue sans carte grise. Non visible sur cette photo, une Yamaha 600 TT (type 4WL pour les connaisseurs) incomplète est également comprise dans ce lot. L’estimation (entre 200 et 300 euros) est particulièrement alléchante.

Avec un peu de motivation, cette Honda XL 250 cm3 vous occupera pendant un certain temps avant de pouvoir lui permettre de reprendre du service. Autre solution, servir de « donneuse » pour compléter une autre machine (estimation proposée entre 150 et 300 euros).

Un custom au milieu des machines de tout-terrain ; cet Intruder 750 cm3 de chez Suzuki affiche 23 274 kilomètres à son compteur (non garantis bien sûr). Les papiers sont présents et une remise en route sera à prévoir. La description annonce « avec réservoir et carénage ». On suppose que ce sont les caches latéraux, absents sur la photo… L’estimation a été fixée entre 600 et 1 000 euros.

On termine avec cette Kawasaki Z 750 du milieu des années soixante-dix. On sait juste que son compteur affiche à peine plus de 30 000 kilomètres, qu’elle n’a pas de carte grise et qu’une remise en route sera à prévoir. Du coup, l’estimation entre 1 000 et 2 000 euros paraît un peu élevée par rapport aux autres lots.