Les occaz de la vente

135 heures au compteur pour cette Yamaha YZF 450 cm3 dont l’utilisation est réservée aux circuits privés (enfin, normalement !!!…). Son estimation à 2 700 euros correspondra à l’adjudication. Son nouveau propriétaire devra la récupérer sur le site de Marseille, en principe, avec un fourgon ou une remorque.

Du côté des scooters à trois roues, nous avions ce Piaggio MP3 estimé à 3 300 euros, mais réservé aux professionnels des deux roues. Deux enchères aboutiront à une adjudication contre la somme de 3 400 euros. Dans cette même catégorie des scooters à trois roues un Kymco CV3 550 cm3 de 2024 sera adjugé à 5 900 euros (estimation 4 800 euros).

On attendait au moins 3 000 euros pour cette BMW R 1200 RT de 2007 avec un tout petit peu moins de 70 000 kilomètres à son compteur. Quelques enchères plus tard et le marteau tombe sur la somme de 3 700 euros.

Les frais à prévoir sur cette Ducati Streetfighter V2 de 2022 (faisceau électrique à remplacer, batterie à changer) ont été pris en compte dans l’estimation (6 000 euros). On sera un tout petit peu plus généreux puisque l’adjudication se fera sur l’enchère de 6 100 euros.

Restez avec nous car les résultats de la vente Alcopa organisée début mai arrivent bientôt. Avec une amorce de reprise ?