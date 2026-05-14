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Résultats de la vente Alcopa du 23 avril: une embellie de courte durée

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

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2. Résultats des machines d’occasion de la vente du 23 avril

 

Résultats de la vente Alcopa du 23 avril: une embellie de courte durée

Les occaz de la vente

135 heures au compteur pour cette Yamaha YZF 450 cm3 dont l’utilisation est réservée aux circuits privés (enfin, normalement !!!…). Son estimation à 2 700 euros correspondra à l’adjudication. Son nouveau propriétaire devra la récupérer sur le site de Marseille, en principe, avec un fourgon ou une remorque.

Yamaha 450 YZF (lot n° 8)
Yamaha 450 YZF (lot n° 8)

 

Du côté des scooters à trois roues, nous avions ce Piaggio MP3 estimé à 3 300 euros, mais réservé aux professionnels des deux roues. Deux enchères aboutiront à une adjudication contre la somme de 3 400 euros. Dans cette même catégorie des scooters à trois roues un Kymco CV3 550 cm3 de 2024 sera adjugé à 5 900 euros (estimation 4 800 euros).

Piaggio MP3 530 HPE 2023 (lot n° 13)
Piaggio MP3 530 HPE 2023 (lot n° 13)

 

On attendait au moins 3 000 euros pour cette BMW R 1200 RT de 2007 avec un tout petit peu moins de 70 000 kilomètres à son compteur. Quelques enchères plus tard et le marteau tombe sur la somme de 3 700 euros.

BMW R 1200 RT 2007 (lot n° 19)
BMW R 1200 RT 2007 (lot n° 19)

 

Les frais à prévoir sur cette Ducati Streetfighter V2 de 2022 (faisceau électrique à remplacer, batterie à changer) ont été pris en compte dans l’estimation (6 000 euros). On sera un tout petit peu plus généreux puisque l’adjudication se fera sur l’enchère de 6 100 euros.

Ducati Streetfighter V2 2022 (lot n° 24)
Ducati Streetfighter V2 2022 (lot n° 24)

 

Restez avec nous car les résultats de la vente Alcopa organisée début mai arrivent bientôt. Avec une amorce de reprise ?

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