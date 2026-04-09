Les géants n’y arrivent pas… et pourtant une moto le fait déjà : Verge frappe fort avec sa batterie du futur offrant jusqu’à 600 kms d’autonomie

La nouvelle TS Pro Gen 2 n’est pas une évolution classique. Ce n’est pas juste une mise à jour technique, ni un restylage déguisé. C’est un basculement.

Parce que pour la première fois, une moto de série homologuée pour la route embarque une batterie à semi-conducteurs. Pas un prototype. Pas un concept. Une machine prête à être livrée.

Et ça, dans un secteur où même les plus grands groupes peinent encore à sortir du laboratoire, ça fait forcément grincer quelques dents.

Sur le papier, ça peut sembler abstrait. Dans les faits, c’est tout l’équilibre de la moto électrique qui est remis à plat. Jugez-en : densité énergétique supérieure, meilleure stabilité thermique, recharge plus rapide (en théorie), durée de vie potentiellement bien plus longue … Et surtout, un point clé : l’efficacité globale.

Résultat concret sur cette TS Pro Gen 2 ? Jusqu’à 350 km d’autonomie avec une batterie de 20 kWh et jusqu’à 600 km avec la version 33 kWh. Pour une moto, ce n’est plus juste compétitif. C’est un changement de catégorie.

Un moteur hors norme… littéralement

Mais Verge ne s’est pas contenté de revoir la batterie. Ils ont aussi conservé ce qui fait leur signature : le moteur intégré dans la roue.

Un moteur Donut Lab, sans moyeu, directement intégré à la roue arrière. Pas de transmission classique. Pas de chaîne. Pas de courroie. Et derrière, des chiffres qui parlent d’eux-mêmes : 134 ch, 1 000 Nm de couple et 0 à 100 km/h en 3,5 secondes.

Autrement dit, une poussée immédiate, brutale, continue. Typiquement électrique… mais avec un niveau de couple qui change totalement la sensation de pilotage.

Ce qui frappe aussi, c’est le virage logiciel assumé. La TS Pro Gen 2 est affublée de capteurs embarqués, intelligence artificielle, connectivité avancée, interface repensée. On ne parle plus simplement d’une moto électrique. On parle d’un écosystème roulant.

Et le plus surprenant est que le prix est réaliste. C’est peut-être là que le coup devient vraiment intéressant. Malgré cette avancée technologique majeure, Verge annonce des tarifs proches de la génération précédente :29 900 $ pour la version de base et 34 900 $ pour la version longue autonomie.

Autrement dit : la révolution technologique ne s’accompagne pas (encore) d’une explosion des prix. Et ça, c’est rarement bon signe pour la concurrence.

Il faut bien comprendre ce que ça implique. Verge, ce n’est pas un géant historique. Pas Honda. Pas Yamaha. Pas Tesla non plus.

C’est une jeune marque, née en 2018, qui a grandi vite, très vite… et qui, aujourd’hui, met un coup d’accélérateur là où tout le monde freinait.

Ce n’est peut-être pas encore la moto parfaite. On ne connaît pas tout — fiabilité réelle, coût à long terme, comportement en usage intensif… Mais une chose est certaine :la batterie à semi-conducteurs vient de quitter le laboratoire, et elle n’est pas arrivée dans une voiture, elle est arrivée… sur une moto. Et ça, pour toute l’industrie, c’est un signal. Un vrai.